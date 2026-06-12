5 أجنحة عالمية كبرى تُبهر زوّار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات



الشارقة (الاتحاد)

تتواصل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي يستقبل زواره حتى الأحد المقبل وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة دولية واسعة إذ يجمع المعرض 400 عارض من بينهم ممثلون لـ11 دولة أجنبية.

ويضم المعرض خمسة أجنحة دولية كبرى تمثل كلاً من إيطاليا والهند وهونغ كونغ وسنغافورة وتايلاند، توفر للزوّار فرصة استثنائية للتعرف على ثقافات تصميمية متنوعة تجمع بين الرقي الأوروبي والفخامة الآسيوية.

وتستعرض الأجنحة الدولية أحدث الابتكارات والمجموعات الحصرية وسط تنافس لافت على تقديم مجموعات نادرة وقطع فريدة تُطرح لأول مرة في أسواق المنطقة، بما يرسّخ مكانة الحدث كمنصة استراتيجية نصف سنوية تجمع المصنعين والمستوردين وتجار التجزئة مع شريحة من المشترين تُعد الأكثر طلباً ورقياً في سوق خليجية تشتهر بقوتها الشرائية العالية في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة.

ويحظى الجناح الإيطالي الرسمي بحضور لافت هذا العام، حيث تقود وكالة التجارة الإيطالية «ITA» جناحاً هو الأكبر في المعرض، والذي يضم 34 شركة متخصصة تمثل أبرز نماذج التميُّز الإيطالي في صياغة الذهب والمجوهرات الراقية والمشغولات الفضية الحرفية، وتأتي هذه المشاركة الواسعة تتويجاً لعلاقات تجارية مزدهرة بين البلدين، إذ بلغت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى دولة الإمارات 1.3 مليار يورو ما يعادل 5.55 مليار درهم خلال عام 2025 مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 12.6% فيما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8% من إجمالي واردات الدولة من المجوهرات خلال الشهرين الأولين من عام 2026.

وعلى صعيد العلامات الإيطالية المشاركة أكدت جوليا أباتيكولا أن الشركة تحرص على المشاركة في المعرض لما يوفره من فرصة للتواصل مع عملائها في دولة الإمارات والمنطقة مشيرة إلى أن العلامة تستعرض جواهر مصنوعة يدوياً في مدينة فلورنسا من الذهب عيار 18 قيراطاً والألماس الطبيعي بما يعكس جودة الصناعة الإيطالية وتميزها.

وأوضحت شركة إيلاريا أنها تعرض مجموعة متنوعة من المجوهرات التي تضم الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمرجان مؤكدة أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعريف بالتصاميم الإيطالية التي تجمع بين الطابع الكلاسيكي والأسلوب العصري.

وسجلت الشركات الهندية حضوراً قوياً يعكس عمق العلاقات التجارية والثقة المتزايدة بمعرض الشارقة كبوابة رئيسية لأسواق الشرق الأوسط، حيث تميّزت المعروضات ببريق الأحجار الكريمة النادرة والتصاميم المتقنة وأعربت شيفالي ساوني عن سعادتها بالمشاركة في المعرض منذ أكثر من 17 عاماً مؤكدة أن الدورة الحالية تشهد حضوراً مميزاً وتنوعاً كبيراً في المعروضات فيما تستعرض الشركة مجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس الطبيعي والزمرد والياقوت والأحجار الكريمة النادرة.

وأشارت سانجيتا راكيان إلى أن الشركة الهندية تشارك في جميع دورات المعرض منذ أكثر من 20 عاماً لافتة إلى أن المعروضات تشمل جواهر مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً ومرصعة بالأحجار الكريمة الطبيعية والألماس الملوّن، والتي تحظى باهتمام واسع من عشاق المجوهرات الفاخرة مشيدة بالدعم الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإنجاح الحدث وتهيئة الأجواء الملائمة للعارضين لتقديم إبداعاتهم بأفضل صورة.

واستقطب جناح هونغ كونغ الأنظار بفضل دمج الخبرات الطويلة مع الابتكارات التصميمية التي تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق وأكد ممثل إحدى الشركات المشاركة أن الشركة التي تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع المجوهرات تشارك هذا العام بمجموعة مميزة تجمع بين المرجان والفيروز والذهب عيار 18 قيراطاً والألماس الطبيعي في تصاميم تعكس مزيجاً من الفخامة والحرفية العالية.

وأوضح عزت غالي ممثل شركة جواهر من هونغ كونغ أن الشركة تحرص على المشاركة المنتظمة في المعرض منذ أكثر من 22 عاماً مشيراً إلى عرض مجموعات جديدة من جواهر الألماس تم تطويرها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي وارتفاع أسعار الذهب مع المحافظة على الجودة والتصاميم الراقية.

وأشاد العارضون بالمستوى التنظيمي للمعرض مؤكدين أنه يمثل نافذة استثنائية لاستعراض ابتكاراتهم الفريدة وأحدث ما جادت به خطوط الموضة العالمية في قطاع الساعات الفاخرة وصناعة المجوهرات المرصعة بالألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، وثمّنوا الدعم المستمر للحدث لافتين إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على توسيع نطاق أعمالهم ويفتح أمامهم آفاقاً واعدة لترسيخ حضورهم وبناء شراكات مستدامة داخل أسواق المنطقة.