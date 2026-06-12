«الاتحاد للطيران» تنطلق إلى كراكوف وبالما دي مايوركا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق خطين أوروبيين جديدين هذا الشهر، وهما كراكوف وبالما دي مايوركا، لتُعززان مكانة أبوظبي كإحدى أكثر الوجهات اتصالًا في العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، يُعدّ هذان الخطان الجديدان دليلاً على طموحات الاتحاد في أوروبا، حيث تُعتبر كراكوف وبالما دي مايوركا من أكثر الوجهات جاذبية في القارة، ومن خلال ربطهما مباشرةً بمقرنا الرئيسي في أبوظبي، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للضيوف المسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال.

وأضاف: نحن نعمل على تعزيز شبكة خطوطنا بقوة، لنقدم لضيوفنا المزيد من الأماكن السياحية للاكتشاف وتجارب السفر المميزة، كما يُسهّل جدول رحلاتنا زيارة أبوظبي أو التوقف فيها واكتشافها.

ووفق الناقلة، يعكس هذا الإطلاق التزام الاتحاد طويل الأمد تجاه السوق البولندية، حيث أصبحت كراكوف أحدث وجهات الشركة في البلاد، بعد وارسو التي تم تدشينها في يونيو 2025.

وفي 12 يونيو 2026، وبعد يوم واحد من إطلاق كراكوف، دشّنت الاتحاد رحلاتها الجديدة إلى بالما دي مايوركا، العاصمة النابضة بالحياة لجزر البليار الإسبانية.

وتُعدّ هذه الرحلة أول خط مباشر يربط جزر البليار بالشرق، وتُشغّلها طائرة إيرباص A321LR.

وبالنسبة للضيوف المسافرين من أبوظبي وما ورائها، تُصبح مايوركا وإيبيزا والجزر الأخرى وجهةً يسهل الوصول إليها في البحر الأبيض المتوسط برحلة واحدة.

وأصبح بإمكان الضيوف من بولندا وإسبانيا وجزر البليار السفر الآن في رحلة مباشرة سلسة إلى أبوظبي، التي تُعدّ بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والهند وأستراليا، مع إمكانية تمديد رحلتهم بتوقف قصير في العاصمة الإماراتية، للاستمتاع بالمعالم الثقافية العالمية المستوى، والشواطئ الهادئة، والتعرّف على كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة.