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«غرف دبي» تنظم لقاءً في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال

«غرف دبي» تنظم لقاءً في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال
15 يونيو 2026 19:26


دبي (الاتحاد)
نظّمت «غُرف دبي» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة لندن حواراً مفتوحاً في العاصمة البريطانية لندن مع مجموعة من أبرز المستثمرين البريطانيين، وذلك بهدف استعراض مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي رائد للأعمال وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات.

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وخلال اللقاء، الذي حضره محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، تم التعريف بما تقدمه الإمارة من ميزات حيوية تدعم نمو وتوسع لمجتمع الأعمال العالمي، بما في ذلك الشركات البريطانية، على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الدعم المتكامل الذي تقدمه غُرف دبي للمستثمرين البريطانيين لتسهيل عملية تأسيس وتنمية أعمالها في دبي.
كما تم استعراض كيفية استفادة المستثمرين البريطانيين من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها بريطانيا مؤخراً مع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما دبي، انطلاقاً من مكانتها كمركز رئيس ومحوري لحركة التجارة العالمية.
وقال محمد علي راشد لوتاه في حديثه خلال اللقاء: تشكل دبي وجهة استثمارية نوعية بالنسبة للشركات البريطانية الراغبة بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وذلك بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال ونحرص على تعزيز استفادة مجتمع الأعمال البريطاني من المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة في كافة القطاعات، بما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المتميزة بين دبي ودولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وتأتي هذه الفعالية مع انضمام 562 شركة بريطانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من 2026، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات البريطانية النشطة المُسجّلة في عضوية الغرفة إلى 10,334 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو أكثر من 330% مقارنة بـ 2,402 شركة بريطانية مُسجّلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام 2020.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المتحدة 42.6 مليار درهم في عام 2025، مرتفعةً من 23.1 مليار درهم في 2021، مسجلةً بذلك نمواً نسبته 91% خلال 5 سنوات؛ وبذلك تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 17 ضمن أكبر الشركاء التجاريين الدوليين لدبي في 2025.

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