«الصجعة اللوجستي» يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً بطاقة 850 ألف حاوية سنوياً

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالشراكة مع شركة «غلفتينر»، المشغل الإقليمي للموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية، تطوير مجمع الصجعة اللوجستي بوصفه منصة متكاملة متعددة الوسائط تربط موانئ الإمارة بمطاراتها ومناطقها الصناعية، بمساحة تتجاوز 3 ملايين قدم مربعة وبطاقة استيعابية مستقبلية تتجاوز 850 ألف حاوية نمطية سنوياً.

ويندرج المجمع ضمن منظومة الممرات التجارية واللوجستية التي تعزز ارتباط إمارة الشارقة بالأسواق الخليجية والإقليمية، وتدعم تطوير مسارات نقل أكثر كفاءة ومرونة تسهم في تسريع حركة البضائع وخفض زمن العبور وتعزيز التكامل بين مراكز الإنتاج والتوزيع والأسواق الاستهلاكية، بما يرسخ مكانة الشارقة بوابةً استراتيجية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

ويتمتع مجمع الصجعة اللوجستي بموقع إستراتيجي يجعله أحد أهم مراكز الربط اللوجستي في الإمارة، حيث يعزز التكامل بين ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية وميناء كلباء من جهة، والمناطق الصناعية والتجارية ومراكز التوزيع من جهة أخرى، بما يوفر للشركات منصة تشغيلية متكاملة تدعم سرعة حركة البضائع وترفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

ويمثل المجمع امتداداً لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان، بما يمنح إمارة الشارقة ميزة تنافسية فريدة على مستوى المنطقة ويعزز الربط بين الموانئ البحرية والأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما يستفيد المجمع من موقعه القريب من مطار الشارقة الدولي وعدد من المطارات الرئيسة في الدولة، الأمر الذي يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والجوي ويوفر خيارات تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ويعزز ارتباط المجمع المستقبلي بشبكة السكك الحديدية الوطنية عبر مشروع قطار الاتحاد من جاهزية إمارة الشارقة للانتقال إلى نموذج لوجستي أكثر تطوراً يعتمد على التكامل بين النقل البحري والبري والجوي والسككي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وتبلغ الطاقة التخزينية للمرحلة الأولى من المجمع 15 ألف حاوية نمطية وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تستهدف التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية، ويتميز ببنية تحتية متطورة تضم مستودعات وساحات تشغيل حديثة ومرافق لوجستية متكاملة تدعم عمليات التخزين والمناولة وإعادة التوزيع، بما يمكنه من استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة عالية.

ويشكل الميناء الجاف أحد المكونات التشغيلية الرئيسة في مجمع الصجعة اللوجستي، وتتولى غلفتينر تشغيله مستندةً إلى خبراتها الواسعة وتجاربها المتراكمة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم انسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن مجمع الصجعة اللوجستي يجسد رؤية الإمارة في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تتكامل مع مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد، من خلال توفير منصة تشغيلية حديثة تربط بين الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة.

وأضافت الهيئة أن المجمع يشكل رافداً مهماً لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، ويسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التدفقات التجارية، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً محورياً للتجارة وسلاسل الإمداد، بما يوفر فرصاً واعدة للاستثمار والتوسع أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

ويوفر مجمع الصجعة اللوجستي بيئة تشغيلية متكاملة للشركات العاملة في قطاعات النقل والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وارتباطه المباشر بالموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية وشبكات النقل الرئيسية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليص أزمنة العبور وتحسين كفاءة حركة البضائع.