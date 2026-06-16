«أوك هيل أدفايزرز» تنضم إلى قائمة مديري صناديق التحوّط في «دبي المالي العالمي»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن حصول شركة «أوك هيل أدفايزرز» العالمية في مجال الاستثمارات البديلة المتخصّصة في الائتمان، على ترخيص تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية لتأسيس فرع لها في دبي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصبحت «أوك هيل أدفايزرز» الشركة رقم 100 ضمن قائمة مديري صناديق التحوّط المسجّلين لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أواخر عام 2025.

يأتي توسع «أوك هيل أدفايزرز»، التي تمتلك أصولاً مدارة تبلغ حوالي 112 مليار دولار حتى 31 مارس 2026، في دبي ليؤكّد الأهمية العالمية المتزايدة لمركز دبي المالي العالمي كمركز مفضّل في المنطقة لشركات الاستثمارات البديلة ومديري الأصول والمؤسسات المالية الساعية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ويواصل استقطاب شركات الاستثمار الرائدة في العالم، حيث يعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق وعالمي المستوى، ويوفّر أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب.

وقال ديكلان تيرنان، الشريك ورئيس مجموعة تغطية العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أوك هيل أدفايزرز»، إن افتتاح مكتب الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي يمثّل محطة مهمة في مسيرة نمو «أوك هيل أدفايزرز» المتواصلة في منطقة تم فيها على مرّ السنوات بناء شراكات استراتيجية.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يوفّر منظومة مالية متطورة، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وفرصاً استراتيجية للوصول إلى المستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار شركة «أوك هيل أدفايزرز» بتأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي، يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد ووجهة مفضلة لأبرز شركات الاستثمارات البديلة في العالم، لافتاً إلى أن الشركة تنضمّ إلى منظومة سريعة النمو من شركات عالمية لإدارة الأصول والائتمان، التي تزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس استمرار الثقة في بيئته التنظيمية وبنيته التحتية وقدرته على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الاستثمار العالمي.

وتدير «أوك هيل أدفايزرز» مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الائتمانية تشمل الائتمان الخاص، والقروض ذات الرافعة المالية، والسندات ذات العائد المرتفع، والديون المتعثرة، والتزامات القروض المضمونة، والاستثمار الائتماني متعدد الاستراتيجيات، مدعومة بخبرة تزيد على 30 عاماً في أسواق الائتمان العالمية.