«صندوق خليفة» و«أكاديمية أبوظبي العالمي» يطلقان الدورة الجديدة من «برنامج رواد العين التدريبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لأبوظبي العالمي «ADGM»، الدورة الجديدة من «برنامج رواد العين التدريبي»، الذي يهدف إلى تزويد رواد الأعمال المواطنين في مدينة العين بالعقلية الريادية، والمهارات العملية، والتوجيه، والخبرات المتخصصة الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع وأكثر جاهزيةً للمستقبل.

وأقيم البرنامج التفاعلي من 8 إلى 12 يونيو الجاري، في مزن هب العين، حيث بنى على نجاح دورته السابقة من خلال تعزيز حضور المشاركين ضمن منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وخلق مسارات مباشرة نحو القطاعات القائمة على الابتكار والتي تكتسب أهمية استراتيجية لمستقبل مدينة العين الاقتصادي.

ويتماشى البرنامج، الذي يأتي بقيادة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبدعم من أكاديمية أبوظبي العالمي، مع الأولويات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجمع بين التعلم العملي وتحديات الأعمال الواقعية.

وركزت دورة هذا العام على أربعة قطاعات ذات أولوية، وهي التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الخفيفة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والثقافة والسياحة، حيث يلعب كل منها دوراً حيوياً في صياغة مسار التنمية طويلة الأجل في مدينة العين.

ويسعى البرنامج من خلال دمج هذه القطاعات إلى تمكين المشاركين من تطوير حلول مبتكرة ترتبط مباشرة بالهوية الاقتصادية لمدينة العين، وأولويات التنويع الاقتصادي، والتنافسية على المدى الطويل.

ويسهم البرنامج في تمكين المشاركين من تطوير حلول ترتبط بشكل مباشر بالهوية الاقتصادية لمدينة العين، وأولوياتها في التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسيتها واستدامة نموها على المدى الطويل.

وبدعم من الجهات الحكومية، هدف البرنامج إلى خلق مسارات جديدة للمواطنين لتوسيع طموحاتهم ومسيراتهم المهنية في مجال ريادة الأعمال، مما يعكس الالتزام المشترك لصندوق خليفة وأكاديمية أبوظبي العالمي بتطوير المواهب الريادية، ودعم الابتكار في العين، والمساهمة في الاقتصاد الوطني المتنوع والقائم على المعرفة.

ووفر البرنامج، الذي استضافه مركز «مزن هب العين» بصفته مسرعة الأعمال المتخصصة في الإمارة، أدوات عملية للمشاركين لتحديد وتطوير وتقديم حلول أعمال ذات أثر ملموس.

واكتسب المشاركون خبرة عملية في بناء فرق العمل، وتصميم نماذج الأعمال، وتطوير النماذج الأولية، وعرض الأفكار، من خلال أسلوب تعلم تطبيقي ومكثف.

وأتاح «رواد العين التدريبي» تواصلاً مباشراً مع خبراء القطاعات، والموجهين، وشركاء الصناعة، لتقديم الدعم للمشاركين في تطوير حلول مرتبطة بتحديات واقعية.

ويكتسب المشاركون من خلال هذا النهج معرفة عملية بالصناعات ذات الأولوية، مع بناء الثقة، وشبكات العلاقات، والقدرات الريادية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع.

وفي اليوم الأخير من البرنامج، عرض المشاركون حلولهم أمام لجنة من الخبراء، حيث ستحصل 3 فرق فائزة على دعم مستمر بعد انتهاء البرنامج، يشمل توجيهاً فردياً مخصصاً لمدة 6 أشهر مع خبراء محليين للتركيز على تحسين كفاءة الحلول في معالجة التحديات المطروحة، وتحديد العملاء المستهدفين، ومواءمة مشاريعهم مع القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى منحهم وصولاً حصرياً إلى مساحات العمل المشتركة الحديثة في «مزن هب العين»، والتي تشمل قاعات اجتماعات، ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستوديو بودكاست متطور.

إلى جانب ذلك، تأهلت الفرق الفائزة مباشرة للمشاركة في النسخة الثانية من «مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال»، والتي تعد منصة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة ضمن القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي.

وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن برنامج رواد العين التدريبي يجسد التزام صندوق خليفة بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في العين، وتزويدهم بالمهارات والتوجيه والرؤى اللازمة لبناء مشاريع مستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، ويأتي البرنامج ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأضاف: نعمل من خلال تمكين الكفاءات الوطنية على إعداد الجيل القادم من قادة الأعمال وتطوير قدراتهم على الابتكار، واغتنام الفرص النوعية، بما يدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة أبوظبي.

وقال علي المهيري، المدير الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي، إن التعلم التطبيقي والتعاون مع القطاعات يحظى بأهمية بالغة في تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الريادية المستقبلية، ونعمل من خلال برنامج رواد العين على الجمع بين الخبرة العملية وتأسيس المشاريع، والتوجيه، ومهارات حل المشكلات استناداً إلى الابتكار.

وأكد الحرص على ربط المشاركين الموهوبين بمنظومة «مزن» الأوسع وتوفير فرص النمو طويلة الأجل أمامهم، بما ينسجم مع الالتزام الراسخ بالمساهمة في دعم الأجندة الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.