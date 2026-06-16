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اقتصاد

«سندك» تعزز تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالشراكة مع «البنك الدولي»

«سندك» تعزز تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالشراكة مع «البنك الدولي»
16 يونيو 2026 19:53

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت «سندك» وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي تهدف إلى تعزيز خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك في إطار اتفاقية تعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومجموعة البنك الدولي، والتي تم الإعلان عنها يوم 12 يونيو 2026.

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وبموجب الاتفاقية، ستُقدم مجموعة البنك الدولي عدداً من الخدمات المخصصة لـ«سندك»، تشمل مراجعة شاملة للعمليات الحالية لتحليل وتقييم نظام تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. كما ستتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية أساسية ومتقدمة لموظفي «سندك»، بهدف تعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة المتعاملين.
وقالت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«سندك»: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، التي تمثل خطوة نوعية في تطوير أعمال «سندك». ويدعم هذا التعاون تعزيز كفاءة خدماتنا التشغيلية ورفع مستوى الأداء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تعكس هذه الجهود التزامنا المستمر بتقديم تسويات عادلة وفعّالة تسهم في تعزيز حماية حقوق المستهلك المالي».
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «نتطلع إلى الشراكة مع «سندك» لتعزيز حماية المستهلك المالي، ونأمل في بناء نظام مالي عادل وموثوق من خلال بناء القدرات بشكلٍ موجّه وتحسين كفاءة تسوية النزاعات بين المستهلكين والمؤسسات المالية».

 

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