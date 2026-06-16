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اقتصاد

3.4 تريليون دولار قيمة معاملات سوق النقد الأجنبي الصيني في مايو

3.4 تريليون دولار قيمة معاملات سوق النقد الأجنبي الصيني في مايو
16 يونيو 2026 20:11

 

حافظ سوق النقد الأجنبي في الصيني على استقراره بشكل عام خلال شهر مايو الماضي، بمعاملات بلغت قيمتها 3.4 تريليون دولار.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن لي بين نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، قوله إن المعاملات المتعلقة بالخارج ظلّت نشطة خلال الشهر الماضي مع وصول إجمالي الإيصالات والمدفوعات عبر الحدود من قبل الشركات والأفراد والقطاعات غير المصرفية الأخرى إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي.
وتابع لي أن سوق النقد الأجنبي في البلاد سجلت معاملات بلغت قيمتها 3.4 تريليون دولار خلال الشهر الماضي، دون تغير كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وظلّت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة إلى حد كبير خلال مايو الماضي، حيث سجلت الشركات والأفراد والقطاعات غير المصرفية الأخرى صافي تدفقات بقيمة 62.5 مليار دولار، بزيادة 1% تقريباً عن الشهر الأسبق. 
وقال لي إن البنوك سجلت فائضاً في تسويات النقد الأجنبي بقيمة 35.8 مليار دولار، بانخفاض 11% على أساس شهري.

المصدر: وام
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