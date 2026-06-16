91.25 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبد النبي (أبوظبي)



استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي، بارتفاعات قياسية تعكس حالة تفاؤل المستثمرين والمؤسسات المالية بقدرة الأسهم على مواصلة الصعود.

وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي ارتفاعات قوية في بداية التداولات حيث ارتفعت لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد أن لامس مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 10 آلاف نقطة، وتمكن مؤشر سوق دبي المالي من الارتفاع في الدقائق الأولى من بداية التداولات بنسبة 3% ليصل إلى 6126 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء ليسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 1.61% وبنحو 158.29 نقطة عند 9963.26 نقطة، في حين أغلق مؤشر دبي مرتفعاً بنسبة 1.69% عند 6054.98 نقطة رابحاً 100.94 نقطة.

وانعكس الأداء الإيجابي على تحقيق الأسواق مكاسب سوقية اجمالية بلغت 91.25 مليار درهم بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 71.5 مليار درهم لتسجل 2.926 تريليون درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 19.75 مليار درهم لتصل إلى 995.365 مليار درهم.

ووسط نشاط ملحوظ وتدفقات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية، تجاوزت قيمة التداولات الاجمالية 4.39 مليار درهم بعد تداول أكثر من 1.03 مليار سهم خلال 89 ألفاً و395 صفقة.



سوق أبوظبي

وشهدت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة ملحوظة لتتجاوز 2.56 مليار درهم، شملت ما يزيد على 647.79 مليون سهم عبر 51766 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 393.61 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 229 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 221.16 مليون درهم.

وجاء سهم «عنان القابضة» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 75.4 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار» بتداول 49 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 33.94 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الدار» بنسبة 4.78% إلى 8.11 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.33% إلى 21.2 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.68% إلى 17.58 درهم. وارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.98% إلى 1.03 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 8.52% إلى 8.15 درهم، و«عنان القابضة» بنسبة 3.54% إلى 1.46 درهم، و«طاقة» بنسبة 13.3% إلى 2.64 درهم، و«بنك الشارقة» بنسبة 1.66% إلى 1.22 درهم.



دبي المالي

وارتفعت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي إلى 1.83 مليار درهم، بعد التعامل على 390.52 مليون سهم، من خلال تنفيذ 28629 صفقة. وشهد السوق ارتفاع أسهم 38 شركة مقابل انخفاض أسهم 7 شركات.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من: «إعمار العقارية» بنسبة 5.12% إلى 12.3 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.96% إلى 14.7 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.39% إلى 29.96 درهم. كما ارتفعت أسهم «العربية للطيران» بنسبة 4.86% إلى 5.39 درهم، «دريك آند سكل» بنسبة 0.43% إلى 0.23 درهم، و«سبينيس» بنسبة 5.93% إلى 1.25 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.35% إلى 0.696 درهم و«سوق دبي المالي» بنسبة 1.36% إلى 1.49درهم، في حين ارتفع سهم «الفردوس القابضة» بنسبة 1.79% إلى 0.283 درهم.