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اقتصاد

طيران الإمارات تضيف 4 رحلات أسبوعية إلى غانا

طيران الإمارات تضيف 4 رحلات أسبوعية إلى غانا
19 يونيو 2026 15:39

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، عن تعزيز عملياتها في غانا بإضافة أربع رحلات جديدة أسبوعياً بين دبي وأكرا اعتباراً من 12 يوليو 2026.

تُضاف الرحلات الجديدة إلى الخدمة اليومية الحالية التي تشغلها الناقلة، استجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر من وإلى أكرا، والتي تشهد معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام.

وتتماشى مواعيد الرحلات الجديدة مع خيارات رحلات الربط للمسافرين من أكرا إلى مجموعة من المراكز الاقتصادية والسياحية حول العالم، بما في ذلك بكين وسيؤول وسيدني وبيرث ومومباي وسنغافورة ونيويورك وجدة، كما ستوفر الخدمة الجديدة خيارات أكثر ملاءمة للمسافرين القادمين إلى أكرا عبر دبي من مدن رئيسية مثل دلهي وبوسطن ولوس أنجلوس، إضافة إلى العديد من الوجهات في ألمانيا والمملكة المتحدة.

 

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وقال سالم المناع، مدير طيران الإمارات في غانا، إن إطلاق الرحلات الإضافية يعكس ثقتنا المستمرة بالسوق الغانية والتزامنا بدعم احتياجاتها المتنامية في مجال السفر، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والاستثمارية بين غانا والأسواق الرئيسية ضمن شبكتنا العالمية، كما ستدعم النمو المتواصل لقطاع الطيران في البلاد، ومن خلال دبي، سيتمكن المسافرون من الوصول بسهولة إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم.

ومع تشغيل الرحلات الإضافية، سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى غانا التي تخدمها منذ أكثر من 20 عاماً إلى 11 رحلة أسبوعياً، جميعها بطائرات البوينج 777-300ER عريضة البدن.

وقالت الناقلة إن الرحلات الإضافية ستسهم كذلك في تعزيز حركة الشحن الجوي من أكرا وإليها وعبر دبي من خلال الإمارات للشحن الجوي.

غانا
طيران الإمارات
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