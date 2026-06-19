«الدار» تُطلق المجمع السكني «ذا أوركيدز» في «ياس إيكرز»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار عن إطلاق المجمع السكني «ذا أوركيدز» في «ياس إيكرز» بجزيرة ياس.

ويضم «ذا أوركيدز» 217 منزلاً، تشمل منازل تاون هاوس بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وفللاً بثلاث وأربع وخمس غرف، وتراعي كل وحدة التوازن بين الخصوصية والحلول العملية والانسيابية بين مساحات المعيشة والمساحات الخارجية، ويضم حدائق خاصة ومساحات تواكب أساليب الحياة العائلية اليومية.

ويعتبر «ياس إيكرز» وجهة سكنية متكاملة، حيث حقق +49 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) عن تجربة السكن، أي ضمن الفئة الممتازة، كما يشير السكان باستمرار إلى مزايا الأمان والمساحات الخضراء وروح المجتمع القوية بوصفها أسباباً رئيسية تدفعهم إلى التوصية بالسكن فيه.

ويعزّز نادي «ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب»، الذي افتُتح في 2021، جودة الحياة اليومية في المجتمع، إضافة إلى قربه من مدارس دولية. كما يستفيد سكانه من موقعه المميز على مقربة من أبرز الوجهات القائمة في جزيرة ياس، ومنها «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد أبوظبي»، و«ياس مول»، و«ياس لينكس»، و«حلبة مرسى ياس»، كما وستضيف «ديزني أبوظبي» و«سفير أبوظبي» المرتقبان مستوى جديداً إلى خيارات الترفيه الفريدة في الجزيرة.

ويوفّر مجمع «ذا أوركيدز» من خلال النادي المجتمعي المخصّص لقاطنيه، الممتد على مساحة 500 متر مربع، مساحة اجتماعية للتواصل واللقاءات اليومية، حيث يضم صالة رياضية وقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق مشتركة. وتتكامل هذه المرافق مع حديقة ومسابح مخصصة للأطفال وأخرى للبالغين، وملاعب رياضية ومساحات خضراء ومناطق خارجية مظللة.

وستطرح الدار منازل التاون هاوس للبيع اعتباراً من 24 يونيو2026، على أن يُطرح عدد محدود من الفلل في مرحلة لاحقة. ويمكن للراغبين بالتملك في المشروع زيارة مراكز مبيعات الدار في جزيرة ياس بأبوظبي وعلى طريق شاطئ جميرا في دبي.