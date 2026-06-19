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«موانئ أبوظبي» تُطلق خدمات لوجستية متكاملة في ميناء أم قصر بالعراق

«موانئ أبوظبي» تُطلق خدمات لوجستية متكاملة في ميناء أم قصر بالعراق
19 يونيو 2026 16:50

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمات لوجستية متكاملة بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق، وذلك في إطار التزام المجموعة بتعزيز الربط الإقليمي ودعم المسارات التجارية القائمة.
وتلبي الخدمات الطلب المتنامي على شحن الحاويات والبضائع المدحرجة، عبر خدمات شحن أسبوعية تربط بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق، وتسهم في تعزيز الحركة التجارية بين كل من لبنان وسوريا والأردن مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كما توسع نطاق الربط اللوجستي للمنطقة ليشمل الأسواق في تركيا وأوروبا.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تواصل مجموعة موانئ أبوظبي جهودها لتوفير خدمات لوجستية متكاملة تلبي متطلبات شركائنا وتعزّز الربط التجاري الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتسهم هذه الخدمات في توفير بوابة استراتيجية تعزّز مرونة الأعمال عبر ممرات تجارية موسعة وقنوات ربط مصممة لتعزيز الكفاءة والنمو ودعم سلسة الإمداد، وتعكس هذه الخطوة النهج الاستشرافي للمجموعة، والقائم على فتح ممرات جديدة تعزّز إمكانية الوصول، وتتيح فرصاً أوسع للشركات في المنطقة وخارجها.
وفي إطار الاستعدادات لتوفير الخدمات الجديدة المتكاملة، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتجهيز كافة الإمكانات اللوجستية في ميناءي خليفة وأم قصر لتسهيل عمليات تخزين ونقل البضائع، ما يسهم في ضمان تدفقات تجارية أكثر انسيابية، وتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل.

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