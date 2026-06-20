«دبي للأخشاب 2026» يسلّط الضوء على مستقبل تجارة الأخشاب العالمية وتقنياتها



دبي (الاتحاد)

ينطلق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026 يوم 22 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض وما يزيد على 600 علامة تجارية عالمية، إلى جانب خمسة أجنحة دولية ومشاركات من أكثر من 45 دولة، في حدث يُسلّط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقود مستقبل تجارة الأخشاب العالمية.

يأتي تنظيم المعرض في وقت يشهد فيه قطاع الأخشاب العالمي تحوّلات متسارعة في سلاسل الإمداد واستراتيجيات التوريد، مع تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والخدمات اللوجستية الذكية وأنظمة سلاسل الإمداد الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الشفافية والمرونة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

ويستعرض المعرض مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المتقدمة، تشمل أنظمة المعالجة الحديثة، وحلول الأتمتة الصناعية، ومنصات الرؤية اللحظية لسلاسل الإمداد، إلى جانب الابتكارات المرتبطة بالخدمات اللوجستية الذكية، بما يدعم تحسين عمليات التوريد والنقل والتخزين والتوزيع في الأسواق العالمية.

ويمنح الحدث العارضين فرصة التواصل المباشر مع صنّاع القرار والمهنيين العاملين في قطاعات الأخشاب والتصنيع، واستعراض أحدث الماكينات وتقنيات المعالجة والأدوات الرقمية والحلول التجارية المتطورة، بما يعزّز فرص بناء الشراكات وتوسيع الحضور في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتيح المعرض لزوّاره الاطّلاع على أحدث الحلول التي تسهم في تطوير قطاع الأخشاب ورفع كفاءته التشغيلية، من خلال استعراض الماكينات المتقدمة وأنظمة المعالجة الذكية وأدوات التتبع وأتمتة المستودعات والحلول اللوجستية، بما يدعم بناء منظومة تجارية أكثر تكاملاً واستجابة لمتطلبات السوق.

ويُسلّط الحدث الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه دبي في تجارة الأخشاب الدولية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وترابطها العالمي، ما يعزّز مكانتها بوابة رئيسية تربط بين مناطق الإنتاج والأسواق العالمية، ويوفر بيئة تنافسية للشركات الساعية إلى توسيع أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها التجارية العابرة للحدود.

ويجمع «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب» قادة القطاع والمتخصصين لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات والشراكات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو صناعة الأخشاب، بما يعزّز دوره منصة عالمية للتجارة والابتكار وتبادل الخبرات في القطاع.