«العالمية القابضة» تحذر من عمليات احتيال باستغلال اسمها

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

جددت «الشركة العالمية القابضة» تحذيرها للجمهور والمستثمرين بأسواق الأسهم من قيام بعض المحتالين باستغلال اسم الشركة وأسماء موظفيها وشعارها للإعلان عن فرص استثمارية وهمية ومناقصات عبر الإنترنت، حيث يطلبون من الأفراد/الكيانات تقديم معلوماتهم الشخصية والتجارية وتفاصيل بطاقات الائتمان و/أو حساباتهم البنكية بهدف دفع رسوم المناقصة أو الاستثمار في الشركة.

وأكدت في بيان تم نشره عبر موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن خصوصية وأمن الجمهور والمستثمرين، هما في غاية الأهمية بالنسبة للشركة العالمية القابضة، مشددة على أن الشركة لن تقوم أبداً بإرسال طلبات عروض أو مراسلات تطلب فيها المعلومات الشخصية أو المالية أو التجارية عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى، كما أنها لن تطلب من المستثمرين القيام بأي مدفوعات أو استثمارات بهذه الوسائل.

ونصحت «العالمية القابضة» المستثمرين بأنه في حال تلقي أي طلب مشابه يزعم أنه من الشركة، فيجب التعامل معه بحذر، وعدم تقديم أي معلومات حساسة.

وأشارت إلى أنه من الضروري قبل إجراء أي مدفوعات لمصادر غير معروفة، يجب التحقق دائماً من صحة رسائل البريد الإلكتروني أو النطاقات التي تدعي أنها من الشركة العالمية القابضة، منبهة إلى أنه يمكن القيام بذلك عن طريق التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل، حيث ستكون الاتصالات الرسمية دائماً من نطاق «@ihcuae.com».

واختتمت «الشركة العالمية القابضة» بالتأكيد على أن الشركة لا تتواصل أبداً مع الجمهور لطلب معلومات شخصية أو مدفوعات بخصوص فرص استثمار أو مناقصات، داعية الجمهور والمستثمرين إلى متابعة آخر الأخبار عن طريق زيارة الموقع الرسمي للشركة (ihcuae.com) للاطلاع على أخبارها، وللحماية من عمليات الاحتيال.