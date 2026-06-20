توقعات بنمو الاقتصاد الإيطالي 1% خلال 2026



توقّع الاتحاد العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحُر «كونفكوميرتشو» في إيطاليا اقتراب نمو الاقتصاد الإيطالي من 1% خلال عام 2026، في حال استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضحت أحدث دراسة دورية للاتحاد أن الاقتصاد الإيطالي واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بتحسن التوظيف والسياحة والإنتاج الصناعي، إلى جانب استمرار تعافي الطلب على السّلع المعمرة، وخاصة السيارات.

وسجّل مؤشر ثقة الأسر الإيطالية تحسناً في مايو بعد فترة من التراجع استمرت شهرين، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

ووفقاً للتقديرات الأولية، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.3% على أساس سنوي، مستفيداً من ضعف الأداء الاقتصادي في الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقّعت الدراسة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 2026 بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي.