«أدوبي» تضيف مساعدها للذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات «بريمير» و«إلستريتور» و«إن ديزاين»

حدّثت شركة البرمجيات الأميركية «أدوبي» مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها «فايرفلاي» وأضافته إلى برامج الرسم والتصميم «بريمير» و«إليستريتور» و«إن ديزاين» و«فريم آيو».

وأضافت الشركة قدرات جديدة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعات العلامات التجارية وفيديوهات المنتجات ومخططات قصص الإعلانات، علاوة على ذلك يتيح تطبيق «فايرفلاي» للمستخدمين حفظ ما أنشأوه كعنصر يمكن استخدامه في مختلف المشروعات.

وفي برنامج «بريمير» يمكن للمستخدمين استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات في مجموعات، وإعادة تسمية المقاطع دفعة واحدة، وتحديد أسئلة المقابلات، وإضافة العلامات، أما في برنامج «إليستريتور»، فيمكن للمساعد القيام بمهام مثل إعادة تنظيم الطبقات في المستند أو التحقق من الخطوط المفقودة.

ويستخدم «فايرفلاي» حالياً في برامج «إكسبريس» و«فوتوشوب» و«أكروبات»، وهو مدعوم بتطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي» و«كلاود» و«كوبايلوت».

وقالت «أدوبي» إنها تعتزم دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميني» وتطبيق المحادثة «سلاك» قريباً.وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن «أدوبي» تعمل تدريجياً على تطوير «فايرفلاي» ليصبح مشابها لبرنامج «كانفا»، على الأقل فيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، حيث تزوّد ​​التطبيق بأدوات ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء الصور والفيديوهات والقصص المصورة.

وتضيف الشركة الآن خاصية جديدة تسمى «إيليمنتس» تتيح حفظ الشخصيات والأشياء والمواقع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها لاحقاً في مشروعات مختلفة.

كما ستضيف الشركة خاصية «المشاريع» إلى تطبيق «فايرفلاي»، والتي تتيح تخزين الملفات الموجودة في مكان واحد ومشاركة سياقها، وقد يكون هذا مفيداً للفرق التي تنشئ سلسلة فيديوهات أو حملات تسويقية للعلامات التجارية، ويتم توفير الخاصيتين حاليا في نسخة تجريبية خاصة.

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الآن وصف العلامة التجارية وأسلوبها، أو تحميل مواد تسويقية موجودة، في «فايرفلاي» ليقوم التطبيق بإنشاء مجموعة أدوات العلامة التجارية، بما في ذلك الشعارات وهوية العلامة التجارية ولوحات الألوان، أو حتى إنشاء فيديوهات للمنتجات من الصور، كما يمكن للمستخدمين إنشاء قصص مصورة لعمل فيديوهات.