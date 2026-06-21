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«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية

«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية
21 يونيو 2026 16:51


دبي (الاتحاد)
 بحثت غرف دبي، خلال اجتماع في مدينة تورنتو مع معالي تريفور جونز، وزير الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية في مقاطعة أونتاريو الكندية، سبل تعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والزراعية بين دبي ومقاطعة أونتاريو، التي تُعد أكبر اقتصاد بين المقاطعات الكندية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يدعم نمو الشركات ويعزّز الاستثمارات المتبادلة.

وبمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاعات تجارة الأغذية والتقنيات الزراعية والغذائية.

  • «غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية
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وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن العلاقات بين دبي وكندا تُجسّد نموذجاً واعداً للشراكات القائمة على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية للنمو، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز أهمية توسيع أُطر التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين واستكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ونحرص على تعزيز روابط الأعمال مع كندا، بما يدعم تدفقات التجارة والاستثمار، ويفتح آفاقاً أوسع للشركات، ويرسّخ أُسس شراكة اقتصادية طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
كما استعرض وفد غرف دبي، خلال الاجتماع، المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الكندية، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاستثمارية الداعمة للأعمال، ودورها كبوابة رئيسية تتيح الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب الفرص الواعدة التي توفرها القطاعات الاقتصادية المستقبلية في دبي للمستثمرين والشركات العالمية.
وتأتي الزيارة في ظل تزايد الزخم التجاري بين دبي وكندا، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 12.6 مليار درهم في 2025، بنمو 23.2%، مقارنة مع العام 2024.
وكانت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد افتتحت في شهر يونيو من العام الماضي مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، والذي شكّل أول مكتب للغرفة في أميركا الشمالية، ويضطلع المكتب بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.
كما يوفّر المكتب في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات الكندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.
وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظّمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة.

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