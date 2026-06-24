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اقتصاد

الصين تطوّر أقوى حاسوب فائق الأداء في العالم

الصين تطوّر أقوى حاسوب فائق الأداء في العالم
24 يونيو 2026 20:14



تفوق حاسوب فائق السرعة في الصين على نظرائه في الولايات المتحدة باعتباره الأقوى في العالم، في أول مرة منذ عام 2017 يتصدر فيها حاسوب صيني قائمة ينظر إليها أحياناً كمؤشر على القوة التكنولوجية للدول.

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وتفوق الحاسوب «لاين شاين» في مدينة شنتشن الصينية على الحاسوب الأميركي «إل كابيتان» الذي كان في المرتبة الأولى، وذلك في أحدث إصدار من تصنيف «توب 500»، وكانت هذه أول مشاركة للحاسوب الصيني في القائمة.
وذكر العلماء القائمون على مشروع «توب 500» أن الحاسوب «لاين شاين» في المركز الوطني الصيني للحوسبة الفائقة حقق أداء يبلغ 2.198 «إكسافلوب»، أي أنه قادر على تنفيذ أكثر من 2 «كوينتيليون» عملية حسابية في الثانية.
وحل الحاسوب «إل كابيتان» التابع لمختبر «لورنس ليفرمور» الوطني الحكومي في ولاية كاليفورنيا الأميركية في المركز الثاني، متقدما على حاسوبين أمريكيين آخرين في مختبرات وطنية في ولايتي تينيسي وإلينوي، فيما تراجع الحاسوب الألماني «جوبيتر» إلى المركز الخامس. 
وتعد هذه الأنظمة الخمسة الوحيدة المثبتة علناً ضمن فئة الحواسيب الإكساسكيل في العالم.

 

المصدر: وام
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