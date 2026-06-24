تتويج «كابيتال للضيافة» بلقب «أفضل شركة ضيافة» عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شركة «كابيتال للضيافة»، الذراع المتخصصة في خدمات الضيافة والتموين التابعة لمجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، جائزة «أفضل شركة ضيافة» ضمن جوائز (C&IT Impact Awards 2026) العالمية المرموقة.

ويأتي هذا التتويج تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة في إحداث أثر بيئي ومجتمعي ملموس عبر عملياتها الواسعة، مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة والخدمة، مما يرسخ مكانتها كإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات الضيافة المستدامة والتميز التشغيلي، حيث تحتفي هذه الجوائز بالمؤسسات التي تضع معايير عالمية في الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة وقطاع البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن فوز الشركة بهذه الجائزة يعد ثمرة للتخطيط الدقيق والاستثمار المستمر في تطوير القدرات، إلى جانب الالتزام الراسخ بأعلى المعايير الدولية للجودة والاستدامة، مشيراً إلى أن وضع الاستدامة والتميز التشغيلي في صميم جميع الأعمال يضمن مواصلة المضي قدماً في تقديم تجارب ضيافة استثنائية تلبي تطلعات العملاء وتتجاوزها.

وأوضح مظفر العريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال للضيافة»، أن الريادة الحقيقية تعني وضع معايير جديدة لخدمات الضيافة المسؤولة وعلى نطاق واسع في قطاع الفعاليات، مبيناً أن هذا الفوز يعكس الالتزام طويل الأمد بتبني حلول الاستدامة في جميع جوانب العمليات، بدءاً من كفاءة المطابخ وابتكارات سلاسل التوريد وصولاً إلى تقديم خدمات استثنائية، مع الحرص على توفير قيمة حقيقية للشركاء والحد من البصمة البيئية.

وأشادت لجنة التحكيم بالنجاح الاستثنائي الذي حققته الشركة في إدارة خدمات الأغذية والمشروبات خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) 2025، والذي بات أول فعالية دولية تحصل على معيار «عدم إرسال أي مخلفات غذائية إلى المكبات» الصادر عن مبادرة «ذا بليدج» للحد من هدر الطعام.

وأظهرت هذه الفعالية النهج الرائد للشركة عبر تحويل 1,115 كيلوغراماً من الأغذية بعيداً عن مكبات النفايات، حيث تم تجنب 371 كيلوغراماً منها من خلال التخطيط الذكي، وإعادة توزيع 928 وجبة غذائية عبر مبادرة «نعمة» التي أطلقتها دولة الإمارات، مما رسخ معياراً جديداً لخدمات الضيافة المسؤولة.

وحققت «كابيتال للضيافة» أرقاماً قياسية لتلبية متطلبات التميز التشغيلي بإدارة عملياتها في أكثر من 100 موقع، مدعومة بفريق عمل يضم 6,800 موظف لتقديم نحو 45 مليون وجبة سنوياً، لخدمة مجموعة متنوعة من أبرز الفعاليات الدولية الكبرى مثل سباقات «الفورمولا 1» ومعرض «أديبك»، فضلاً عن شركات الطيران ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وعلى الصعيد البيئي، نجحت الشركة خلال العام الماضي في تحويل 10.46 طن من مخلفات الطعام بعيداً عن المكبات، ومعالجة 153,233 لتراً من زيوت الطهي المستخدمة وتحويلها إلى وقود حيوي، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، وخفض استهلاك المياه لكل وجبة بنسبة 19%، وإدارة أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير، لتسهم هذه الجهود مجتمعة في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية بنسبة 22.1% وفقاً لشهادة (Planet Mark).

وجاء هذا الإنجاز الجديد ليتوج مسيرة الشركة الحافلة والمستمرة، خاصة بعد حصولها مؤخراً على جائزة «أفضل شركة ضيافة لخطوط الطيران في الشرق الأوسط» ضمن جوائز (PAX International Readership Awards 2026)، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع الضيافة والممارسات المستدامة وحماية البيئة.