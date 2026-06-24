«السفر العربي 2026» يستعرض مرونة دبي ودورها في الربط العالمي ومستقبل السياحة

يستعرض معرض سوق السفر العربي 2026، مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات مرونةً واستعداداً للسفر والسياحة في العالم، في ظل استمرار القطاع في التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

وسيجمع المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مجتمع السفر الدولي تحت سقف واحد في وقت مهم للقطاع، ما يعزّز الثقة في قدرة دبي على ضمان استمرارية الأعمال، والتميُّز التشغيلي، والربط والتواصل العالمي.

وأكد المنظّمون أن المواعيد المعدلة لمعرض سوق السفر العربي 2026، تعكس نهجاً مدروساً يقوم على التعاون والتنسيق المشترك من أجل دعم قطاع السفر العالمي، بما يمنح العارضين والمشترين والزوّار والشركاء مزيداً من المرونة والثقة للمشاركة، ويعزّز فرص الحضور والتفاعل والتواصل التجاري.

من جانبها قالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في الإمارات العربية المتحدة، إنّ دور معرض سوق السفر العربي، كمنصّة حيوية، يُعد أولوية قصوى لمجتمع السفر والسياحة لإعادة التواصل، وتعزيز الشراكات، وإثراء الحوار البنّاء في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى التعاون في هذا القطاع المهم.

وأضافت أنه بفضل البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، ومرونتها التشغيلية، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، يظل معرض سوق السفر العربي 2026 في موقعٍ راسخٍ لجمع قطاع السياحة ودعم التعافي طويل الأجل والنمو المستقبلي.

وأشارت إلى أن معرض سوق السفر العربي 2026 سيلعب دوراً مهماً في جمع مجتمع السفر الدولي في وقتٍ بات فيه التعاون والثقة والتخطيط طويل الأجل أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، حيث سيواصل المعرض دعم الشراكات الفعّالة والمساهمة في نمو السياحة العالمية وتعزيز مرونتها في المستقبل من خلال جمع نخبة من أبرز قادة القطاع وصناع السياسات، وهيئات السياحة، والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

من جهتها، قالت حور الخاجة، النائب الأول للرئيس للعمليات الدولية في مؤسسة دبي التسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن نهج دبي يعكس رؤية طويلة المدى تقوم على التخطيط الاستباقي، والقدرة على التكيّف مع المتغيّرات، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، وفي ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التحولات والمتغيرات، واصلت دبي الحفاظ على استمرارية وكفاءة منظومتها السياحية، بما عزّز مستويات الثقة لدى المسافرين، وقطاع الأعمال، والشركاء الدوليين.

وأضافت أن دبي تواصل توفير منصّة مثالية لاستضافة الفعاليات والمعارض والاجتماعات الكبرى في مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع السياحة، ونتطلع إلى التواصل مع مجتمع السفر الدولي خلال معرض سوق السفر العربي 2026.

وفي إطار شعار: «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، سيركّز معرض سوق السفر العربي 2026 بشكل أكبر على المرونة، والقدرة على التكيّف، والاستعداد للمستقبل في منظومة السفر العالمية.

وسيسلّط برنامج مؤتمر سوق السفر العربي الضوء على أبرز التحديات والفرص المتغيرة التي تُشكّل السياحة الدولية، مع انعقاد جلسات مُخصصة لاستكشاف إدارة الأزمات، ومرونة الوجهات السياحية، وثقة المسافرين، واستمرارية قطاع الطيران، والتحول الرقمي، وإستراتيجيات النمو المستدام طويل الأجل.

وعبر منصات «المسرح العالمي»، و«مسرح المستقبل»، و«إكسبيرينس هب»، سيناقش صنّاع السياسات، وهيئات السياحة، والباحثون، وقادة التكنولوجيا، كيفية تعزيز الوجهات السياحية لجاهزيتها، وتحسين مرونتها التشغيلية، وبناء قدرة أكبر على الثبات والصمود في وجه الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.

وستُقدَّم جلسات متخصّصة قائمة على الأبحاث، بالتعاون مع مؤسسات من بينها «إس تي آر»، و«توريزم إيكونوميكس» التابعة لشركة «أكسفورد إيكونوميكس»، و«جي إس آي كيو»، و«الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات»، بهدف توفير رؤى استراتيجية حول تحوّلات توجهات المسافرين، والاتجاهات العالمية للتنقّل، وتنافسية الوجهات السياحية، ومستقبل الطلب على السفر والسياحة.

كما سيقدّم ستيفن داتون، مدير الرؤى العالمية لقطاع السفر في «يورومونيتور إنترناشيونال»، جلسةً رئيسية بعنوان: «واقع السفر اليوم: التضخم، وتعدّد الأزمات، وملامح الواقع الجديد للسفر».