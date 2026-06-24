عمومية «تعاونية الاتحاد» تنظر التحول إلى شركة مساهمة عامة



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ينظر اجتماع الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد والذي سينعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو المقبل، استصدار قرار خاص بشأن اعتماد نتائج الدراسة التفصيلية للتحول وتغيير الشكل القانوني للتعاونية إلى شركة مساهمة عامة وذلك من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) أو الحضور الشخصي.

وأوضحت تعاونية الاتحاد، في بيان على شاشات التداول أن مزود الخدمة سوف يقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء على هواتفهم المسجلة موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات فور نشر الإعلان. وقالت إنه لحصول الأعضاء المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد، على اسم المستخدم وكلمة المرور، يجب التسجيل عبر الرابط www.smartagm.ae.

وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم تردهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط، علماً بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد الاجتماع بأسبوع وحتى بداية الاجتماع وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.

وأوضحت أنه سوف يتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة يوم الثلاثاء الموافق 07 يوليو، حيث سيستمر تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع، منوهه بأنه يفضل أن يقوم العضو المساهم التسجيل المبكر لتفادي الازدحام، والضغط على الموقع الالكتروني، أما الحضور الشخصي فيتم تسجيل العضو بيوم الاجتماع مع احضار ما يثبت عضويته في التعاونية (الهوية الإماراتية).ووفقاً لبيان «تعاونية الاتحاد» فإن المادة (29) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، يستلزم الاجتماع الأول حضور 50% على الأقل من إجمالي الأعضاء الكترونياً أو حضورياً، وفي حال عدم اكتمال النصاب، ينعقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول بحضور ما لايقل عن 10% من إجمالي الأعضاء المساهمين، ثم يصدر القرار الخاص بموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين حيث يشترط لصحة الاجتماع أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي التعاونية الأعضاء.

وفيما يخص الإنابة والتوكيل، أكدت «تعاونية الاتحاد» أنه يجوز للعضو أن ينيب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية (بشرط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء العاملين بالتعاونية) وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.