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اقتصاد

«نخيل» تُطلق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال»

«نخيل» تُطلق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال»
24 يونيو 2026 22:49


دبي (الاتحاد)
أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في «نخلة جبل علي»، وسط استمرار تزايد الطلب على المساكن الشاطئية في «النخلة».

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وتتضمن المرحلة الجديدة 222 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، ويأتي إطلاقها عقب الإقبال الكبير الذي شهده الإطلاق المبدئي للمشروع في أكتوبر 2025.
وفي إطار المخطط الرئيسي الأوسع، ستضم الوجهة مركزاً للتسوق يمتد على مساحة 9000 متر مربع ومسجداً يتسع لنحو 1000 مصلٍ.
ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلومتر ويضم سبع جزر مترابطة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً.

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