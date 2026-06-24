«اتحاد إنرجي القابضة»: 350 مليون دولار التكلفة التقديرية لمشروع مصفاة إنتاج البنزين بالفجيرة



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أبلغت شركة (الخليج للملاحة القابضة سابقاً) إدارة سوق دبي المالي، بمستجدات مشروع تطوير المصفاة لإنتاج البنزين المطابق لمعايير «Euro 5» في إمارة الفجيرة، والذي يتم تنفيذه من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، حيث أكدت في إفصاح توضيحي، إعداد أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بالتعاون مع شركة «PEG» الإيطالية وشركة «Honeywell UOP» الأميركية، مشيرة إلى أنها بانتظار استلام التصاميم الهندسية والإعلان عنها.

وقدرت «اتحاد إنرجي القابضة» التكلفة الرأسمالية التقديرية للمشروع بما يتراوح بين 300 مليون و350 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم و1.3 مليار درهم)، منوهة إلى أن هذه التقديرات أولية وأن الشركة تنتظر الأرقام النهائية للمشروع بعد اكتمال الدراسات حيث سيتم الإفصاح عنها.

وأوضحت الشركة أن المشروع يستهدف طاقة تصميمية استرشادية تبلغ نحو 15 ألف برميل يومياً من بنزين 95، مع التركيز على معالجة مادة النفثا لإنتاج بنزين مطابق لمعايير Euro 5 بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية. وبيّنت أن المشروع يهدف إلى تحويل النفثا إلى بنزين Euro 5 ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يكمل عمليات التخزين وخدماتها اللوجستية القائمة ويعزّز القيمة عبر منصة البنية التحتية المتكاملة للطاقة الخاصة بها.

وكان سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة اتحاد إنرجي القابضة، أعلن أن الشركة تعتزم إنشاء مصفاة جديدة لإنتاج مادة الجازولين 95 عالي الجودة في إمارة الفجيرة، باستثمارات تتراوح بين 1.1 مليار و1.3 مليار درهم.

وأوضح أنه سيتم تخصيص نحو 95% من إنتاج المصفاة لإنتاج مادة الجازولين 95 عالي الجودة، فيما ستخصص 5% لإنتاج الهيدروجين والزيوت النفطية المستخدمة في أغراض التشحيم للسفن والبواخر والناقلات الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى إنتاج الديزل منزوع الكبريت.