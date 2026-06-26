98.6 مليار دولار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي»



دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعددة الأطراف والمختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة.

ويعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.

ويندرج هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد «APICORP Sukuk Limited»، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031.

وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.

جذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية.

وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات «SSAs»، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق.

كما حصلت الصكوك على تصنيف «Aa2» من وكالة موديز و«AA+» من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.

وقرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، احتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقال ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، إن هذه الصفقة تعكس قوة التصنيف الائتماني للصندوق وقدرته على التعامل مع ظروف السوق الصعبة، وإن تحقيق تسعير عند «SOFR+70» نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته.

من جهته قال حامد علي، إن أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة يسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي.

وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، حتى تاريخه، 98.6 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.