680 مليون درهم مبيعات «الدار» من كامل وحدات «ذا أوركيدز»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار عن بيع كامل منازل التاون هاوس «في «ذا أوركيدز» ضمن «ياس إيكرز»، محققة مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم.

ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة «ياس إيكرز» ضمن أبرز المجمعات السكنية المفضلة للعائلات في أبوظبي.

وشكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 54% من المشترين، بينما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 46% من إجمالي المبيعات، مع طلب قوي من العملاء القادمين من الهند والمملكة المتحدة والصين. كما بلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 73% من إجمالي المشترين.

وشكّلت أبرز العوامل، التي جذبت هذه الشريحة بيئة المجمع المناسبة للعائلات، ولا سيما قربه من مدارس رائدة مثل «مدرسة نويا البريطانية» و«أكاديمية ياس الأمريكية»، ومرافقه الترفيهية، وخيارات الترفيه المتنوعة في جزيرة ياس.

ويمثل أداء المبيعات القوي لمشروع «ذا أوركيدز» امتداداً لتحول جزيرة ياس إلى وجهة سكنية متكاملة، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ووجهات الترفيه عالمية المستوى.

وعقب بيع كامل وحدات التاون هاوس، ستطرح الدار قريباً مجموعة محدودة من 20 فيلا فاخرة، لتمنح العائلات فرصة تملّك فيلا ضمن عددٍ محدود من الوحدات الأكبر حجماً ضمن هذا المجمع السكني القائم والذي يحظى بإقبال قوي.ويعتبر «ياس إيكرز» وجهة سكنية متكاملة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه، ويوفّر النادي المجتمعي المخصص لقاطنيه، الممتد على مساحة 500 متر مربع، مساحة اجتماعية للتواصل واللقاءات اليومية، إذ يضم صالة رياضية وقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق مشتركة. وتتكامل هذه المرافق مع حديقة ومسابح وملاعب رياضية ومساحات خضراء، ضمن مجمع سكني مسوّر يمنح العائلات الخصوصية والأمان وشعوراً بالانتماء.