اختيار علي الخوري عضواً بالمجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان في الصين



تم اختيار المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عضواً في المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بدعوة رسمية من حكومة مقاطعة هاينان والقيادة المحلية للحزب الشيوعي الصيني.

وجاء الإعلان عن عضوية الدكتور الخوري، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مقاطعة هاينان الصينية بحضور معالي فنغ فِي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الدولية والعالمية المشاركة في عضوية المجلس.

ويُعد المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة، منصة استشارية دولية رفيعة المستوى تضم 61 عضواً من كبار قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء الدوليين، يمثلون قطاعات المال والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والاستشارات الدولية والغرف التجارية والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والسياسات العامة.

ويتولى المجلس تقديم الرؤى والتوصيات الاستراتيجية الداعمة لتطوير ميناء هاينان للتجارة الحرة وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.

وجاء اختيار الدكتور الخوري تقديراً لخبراته وإسهاماته في مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية والسياسات التقنية والتعاون الدولي، إلى جانب دوره في دعم مبادرات التحول الرقمي والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وعقب مراسم الإعلان، عقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة معالي فنغ فِي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، وبحضور معالي شيه جينغ، حاكم المقاطعة، إلى جانب أعضاء المجلس من القيادات الدولية وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية والمنظمات الدولية.

وخلال جلسات الاجتماع، تحدث الدكتور الخوري ضمن المحور الخامس المخصّص للتمكين العلمي والتكنولوجي، حيث أكد أهمية توظيف التقنيات الرقمية في تطوير منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بناء بيئات تجارية قائمة على البيانات الموثوقة والتكامل الرقمي من شأنه دعم كفاءة التجارة والاستثمار وتسهيل حركة الأعمال عبر الحدود.

ودعا إلى توسيع مجالات التعاون الرقمي بين ميناء هاينان للتجارة الحرة والدول العربية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

وسيشارك الدكتور الخوري في أعمال المجلس المعنية بمراجعة التوجهات الاستراتيجية لميناء هاينان للتجارة الحرة، وتقييم المبادرات والسياسات المرتبطة بتطويره، وصياغة التوصيات الداعمة لمسارات النمو والتوسع.

ويُعد ميناء هاينان للتجارة الحرة أحد أكبر المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تحويل المقاطعة إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة.

وتمتد المنطقة على مساحة تقارب 35 ألف كيلومتر مربع، مع منظومة متقدمة من التسهيلات التجارية والجمركية واللوجستية المصممة لاستقطاب الاستثمارات الدولية ودعم حركة البضائع ورؤوس الأموال والبيانات.

من جانبه أكد معالي الدكتور عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن اختيار الدكتور الخوري لعضوية المجلس يعكس الحضور المتنامي للكفاءات العربية في المنصات الدولية المعنية برسم السياسات الاقتصادية والتكنولوجية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات الصينية والدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.