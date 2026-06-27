مسؤول ألماني يقترح إنتاج طرازات فولكس فاجن المطورة في الصين داخل ألمانيا



اقترح رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أولاف ليز، أن تُنتج شركة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات، التي تواجه أزمة، مستقبلاً طرازات تابعة للمجموعة جرى تطويرها في الصين داخل ألمانيا.وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس الإشراف في فولكس فاجن، إن هذه الخطوة من شأنها رفع معدلات تشغيل المصانع والحفاظ على الوظائف.

وقال ليز: «إذا قمنا بإنتاج المركبات التي نصنّعها حتى الآن في الصين هنا أيضاً، فسنتمكن من الحفاظ على استقرار معدلات التشغيل في مصانعنا.. وبهذه الطريقة نجلب أيضاً فرصاً جديدة للتطوير والابتكار إلى مواقع الإنتاج. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالحفاظ على الوظائف واستقرار معدلات التشغيل في مصانعنا، بدلاً من مشاهدة الآخرين وهم يقيمون مصانع جديدة خارج ألمانيا».

وأوضح ليز أن فولكس فاجن لا تطرح حالياً عدداً كافياً من السيارات في الأسواق لضمان التشغيل الأمثل لجميع مصانعها، في حين تطور المجموعة وتنتج بعض الطرازات بالتعاون مع شركاء في الصين، وقال: «لذلك نريد أن نجلب سياراتنا، التي ننتجها مع شركائنا، إلى مصانعنا هنا ونصنعها هنا... لسنا نتحدث عن سحب إنتاج من ألمانيا أو نقله إلى الخارج، بل عن جلب طرازات إضافية لتصنيعها في مصانعنا الأوروبية».

وتأتي هذه المقترحات في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها صناعة السيارات، مع تراجع السوق واشتداد المنافسة.

وقال ليز إن السيارات الصينية تزداد حضوراً في السوق الأوروبية، لكنه شدّد على أنه «غير مستعد للقول: علينا شطب المزيد من الوظائف أو إغلاق مواقع إنتاج لأن الشركات الصينية تدخل السوق الأوروبية وتقتطع منا حصصاً سوقية»، مضيفا أن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كان المرء يريد أن يبقى مجرد متفرج أم يواصل التأثير في مجريات المنافسة.