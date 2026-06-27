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اقتصاد

واشنطن تجيز لمجموعة من الشركات الوصول إلى نموذج «ميثوس» من «أنثروبيك»

واشنطن تجيز لمجموعة من الشركات الوصول إلى نموذج «ميثوس» من «أنثروبيك»
27 يونيو 2026 19:15


أعلنت شركة «أنثروبيك» أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5».

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وكانت السلطات الأميركية حظرت في وقت سابق الوصول إلى نموذج «ميثوس 5» بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأفاد ناطق باسم «أنثروبيك» بأن الشركة ستواصل محادثاتها مع الحكومة لـ«توسيع نطاق الوصول إلى نموذج «+ميثوس 5+» وإعادة إتاحة نموذج «+فيبل 5+» للعامة.
وفي 12 يونيو، أجبرت الحكومة الأميركية شركة «أنثروبيك» على قطع سبل الوصول إلى أحدث نموذجين لها من الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اكتشاف ثغرات في تدابير الحماية التي وضعت لمنع إساءة استخدام هذه الأدوات.
وأثار هذا الإجراء الصارم ضد شركة «أنثروبيك» اتهامات للحكومة بتجاوز الصلاحيات.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في رسالة إلى الشركة، نقلتها صحيفة بوليتيكو ووكالة رويترز، إن «شركة أنثروبيك عملت مع الحكومة الأميركية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». 
وأضاف: «لقد أثمرت هذه الجهود تقدماً كبيراً».
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة بينو كاس: «عملنا بجد لضمان بقاء أميركا رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أمننا».

 

المصدر: آ ف ب
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