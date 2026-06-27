«الاتحاد للطيران» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل

أبوظبي (الاتحاد)

دشّنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلتها الافتتاحية إلى دكا في 26 يونيو بإشغال كامل على متن طائرة بوينغ 777.

وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز الربط التجاري وخدمات الشحن عبر ممر جنوب آسيا، استجابةً للطلب المتواصل على خدمات السفر والخدمات اللوجستية بين الدولتين.

وغادرت الرحلة «EY382» أبوظبي في تمام الساعة 22:00 يوم 26 يونيو، لتصل إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا صباح اليوم التالي.

وتُشغّل الخدمة الجديدة أربع رحلات أسبوعياً، باستخدام طائرات الاتحاد من طراز بوينغ 777، حيث توفر كل رحلة 28 مقعداً في درجة الأعمال قابلاً للتحول إلى سريرٍ مسطحٍ بالكامل، و374 مقعداً في الدرجة السياحية، إلى جانب سعة شحن كبيرة، بما يدعم النمو المتزايد في أحجام الشحن والطلب على سفر الضيوف.

وفي هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «يعكس الإقبال الكبير على رحلتنا الافتتاحية إلى دكا، والتي غادرت بكامل طاقتها الاستيعابية، قوة الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وبنغلاديش، والطلب المستمر الذي نشهده على هذه الوجهة في كل من قطاعي السفر والشحن، وتحتضن دولة الإمارات واحدة من أكبر الجاليات البنغلاديشية في العالم، وتوفر هذه الخدمة رابطاً مباشراً للعائلات التي تتخذ من البلدين وطناً لها، كما تشكل بوابة مريحة لأفراد الجالية البنغلاديشية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والمسافرين عبر أبوظبي».

وإلى جانب الطلب المتنامي على السفر، تسهم السعة الكبيرة المخصصة للشحن في طائرات الرحلات العريضة البدن في دعم حركة البضائع الخاصة بقطاع الملابس والمنسوجات البنغلاديشي، الذي يُعد من القطاعات ذات الأهمية العالمية.

وتواصل بنغلاديش تحقيق نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بهذا القطاع الحيوي، فيما توفر السعة الجديدة للمصدّرين إمكانية وصول أكثر كفاءة وموثوقية إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية تربط جنوب آسيا بشبكة وجهات الاتحاد العالمية المتنامية.

كما يمكن للضيوف المسافرين عبر أبوظبي الاستفادة من برنامج «التوقف في أبوظبي» الذي تقدّمه الاتحاد للطيران، والذي يتيح لهم فرصة استكشاف العاصمة الإماراتية قبل مواصلة رحلاتهم. ويمكن للزوار الاستمتاع بأبرز المعالم الثقافية في أبوظبي، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني الذي افتُتح مؤخراً، إلى جانب الشواطئ الخلابة، والمطاعم المميزة، والوجهات الترفيهية المتنوعة، قبل متابعة رحلاتهم إلى مختلف أنحاء العالم على متن رحلات الاتحاد.

ومع انضمام دكا إلى شبكة وجهاتها، تواصل الاتحاد للطيران تعزيز حضورها في جنوب آسيا، من خلال تعزيز الروابط التي تصل بين مجتمعات المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية والعالم عبر أبوظبي.



