السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل

«الاتحاد للطيران» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل
27 يونيو 2026 21:03

 

أبوظبي (الاتحاد)
دشّنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلتها الافتتاحية إلى دكا في 26 يونيو بإشغال كامل على متن طائرة بوينغ 777.

وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز الربط التجاري وخدمات الشحن عبر ممر جنوب آسيا، استجابةً للطلب المتواصل على خدمات السفر والخدمات اللوجستية بين الدولتين.

وغادرت الرحلة «EY382» أبوظبي في تمام الساعة 22:00 يوم 26 يونيو، لتصل إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا صباح اليوم التالي.

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل

وتُشغّل الخدمة الجديدة أربع رحلات أسبوعياً، باستخدام طائرات الاتحاد من طراز بوينغ 777، حيث توفر كل رحلة 28 مقعداً في درجة الأعمال قابلاً للتحول إلى سريرٍ مسطحٍ بالكامل، و374 مقعداً في الدرجة السياحية، إلى جانب سعة شحن كبيرة، بما يدعم النمو المتزايد في أحجام الشحن والطلب على سفر الضيوف.

  • «الاتحاد للطيران» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل

وفي هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «يعكس الإقبال الكبير على رحلتنا الافتتاحية إلى دكا، والتي غادرت بكامل طاقتها الاستيعابية، قوة الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وبنغلاديش، والطلب المستمر الذي نشهده على هذه الوجهة في كل من قطاعي السفر والشحن، وتحتضن دولة الإمارات واحدة من أكبر الجاليات البنغلاديشية في العالم، وتوفر هذه الخدمة رابطاً مباشراً للعائلات التي تتخذ من البلدين وطناً لها، كما تشكل بوابة مريحة لأفراد الجالية البنغلاديشية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والمسافرين عبر أبوظبي».
وإلى جانب الطلب المتنامي على السفر، تسهم السعة الكبيرة المخصصة للشحن في طائرات الرحلات العريضة البدن في دعم حركة البضائع الخاصة بقطاع الملابس والمنسوجات البنغلاديشي، الذي يُعد من القطاعات ذات الأهمية العالمية. 
وتواصل بنغلاديش تحقيق نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بهذا القطاع الحيوي، فيما توفر السعة الجديدة للمصدّرين إمكانية وصول أكثر كفاءة وموثوقية إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية تربط جنوب آسيا بشبكة وجهات الاتحاد العالمية المتنامية.

  • «الاتحاد للطيران» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل

كما يمكن للضيوف المسافرين عبر أبوظبي الاستفادة من برنامج «التوقف في أبوظبي» الذي تقدّمه الاتحاد للطيران، والذي يتيح لهم فرصة استكشاف العاصمة الإماراتية قبل مواصلة رحلاتهم. ويمكن للزوار الاستمتاع بأبرز المعالم الثقافية في أبوظبي، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني الذي افتُتح مؤخراً، إلى جانب الشواطئ الخلابة، والمطاعم المميزة، والوجهات الترفيهية المتنوعة، قبل متابعة رحلاتهم إلى مختلف أنحاء العالم على متن رحلات الاتحاد.
ومع انضمام دكا إلى شبكة وجهاتها، تواصل الاتحاد للطيران تعزيز حضورها في جنوب آسيا، من خلال تعزيز الروابط التي تصل بين مجتمعات المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية والعالم عبر أبوظبي.

آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
اليوم 18:44
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الأخبار العالمية
الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
اليوم 22:06
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل
الرياضة
فورمولا1.. مرسيدس يتمسك براسل
اليوم 22:00
شراكة استراتيجية بين «الرؤية العالمية» و«إيدج» لتعزيز انتشار الجوجيتسو دولياً
الرياضة
شراكة استراتيجية بين «الرؤية العالمية» و«إيدج» لتعزيز انتشار الجوجيتسو دولياً
اليوم 21:58
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت ركام مبنى عقب زلزالي فنزويلا
الأخبار العالمية
فنزويلا: عدد قتلى الزلزالين يرتفع إلى 1430
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©