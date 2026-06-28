«إنستجرام» تتيح للمستخدمين تغيير إعدادات خوارزمياتها لمواءمة المحتوى مع تفضيلاتهم



طرحت منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» خاصية جديدة تتيح للمستخدم تغيير إعدادات الخوارزميات بما يتيح عرض المحتوى الذي يتفق مع تفضيلاته بصورة أكبر توجد خاصية «إعادة ضبط المحتوى المقترح»، الجديدة في إعدادات المنصة ضمن «تفضيلات المحتوى».

ويؤثر إعادة ضبط توصيات المحتوى على الصفحة الرئيسية للمستخدم، وكذلك على صفحة التصفح وقسم «ريلز»، لكنها لا تؤثر على الإعلانات التي يتم عرضها، كما أنها لا تؤثر على الحسابات التي يتابعها المستخدم، وفقاً لـ «إنستجرام».

وتتيح المنصة للمستخدم خيارات لتصفية الحسابات التي تنشر محتوى لم يعد مهتماً به، قبل إجراء إعادة ضبط الخوارزميات، كما يمكنه اختيار المجالات التي يريد تقليل الإعلانات المتعلقة بها.

وبعد إعادة الضبط، ستحدد الخوارزمية مرة أخرى المحتوى الذي يفضله، بناء على ما يشاركه مثلاً، ويمكن توجيه عملية إعادة التحديد بشكل فعّال عبر قائمة النقاط الثلاث في صفحة التصفح، حيث يُمكن للمستخدمين اختيار «مهتم» أو «غير مهتم».

كما تتيح «إنستجرام» خيار عرض المنشورات ليس وفقا للترتيب الزمني وليس وفقاً للخوارزمية عبر عرضي «المتابعة» و«المفضلة».

يذكر أن شركة «ميتا بلاتفورمس» المالكة لمنصة إنستجرام إلى جانب «فيسبوك» و«واتسآب» أعلنت في نوفمبر 2024 بدء اختبار خاصية إعادة ضبط المحتوى تمهيداً لإطلاقها تدريجياً.