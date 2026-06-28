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«روك ستار» تطرح الإصدار الثاني من لعبة «جي تي إيه»

«روك ستار» تطرح الإصدار الثاني من لعبة «جي تي إيه»
28 يونيو 2026 20:42

 

 بعد مرور نحو 13 عاماً على طرح لعبة الفيديو الشهيرة «جراند ثيفت أوتو - جي تي إيه» أعلنت شركة «روك ستار جيمز» لتطوير ألعاب الفيديو اعتزامها طرح الإصدار الجديد منها في 19 نوفمبر المقبل بعد العديد من التأجيلات، وبدء الحجز المسبق للعبة اعتباراً من 25 يونيو الحالي. 
وتعتبر لعبة «جراند ثيفت أوتو 6» أغلى لعبة فيديو في العالم من حيث تكلفة تطويرها.

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ويشير مستوى الاهتمام بين المشترين المحتملين للإصدار الجديد إلى أنه يمكن أن يصبح إحدى أكثر ألعاب الفيديو نجاحاً في تاريخ هذه الصناعة.
وأشارت الشركة إلى أن اللعبة «جي تي إيه 6» ستطرح في البداية حصرياً لجهازي الألعاب «بلاي ستيشن5» و«إكس بوكس إكس/إس»، في حين سيضطر مستخدمو الكمبيوتر الشخصي للانتظار فترة إضافية قبل طرح نسخة أجهزة الكمبيوتر من اللعبة.
ومع ميزانية تقديرية تجاوزت مليار دولار لتطويرها، ستكون «جي تي إيه 6» اللعبة الأعلى تكلفة في العالم، وباع الإصدار الحالي من هذه اللعبة أكثر من 200 مليون نسخة منذ طرحه في عام 2013.
يذكر أن «جراند ثيفت أوتو» واحدة من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم، وتم إطلاقها لأول مرة عام 1997.
تدور أحداث اللعبة الجديدة «جراند ثيفت أوتو 6» في نسخة خيالية من مدينة ميامي الأميركية. 
وتتضمن العروض الترويجية التي صدرت حتى الآن مطاردة سيارات فائقة السرعة، وقوارب سريعة، وشواطئ، وأسلحة، وتماسيح.

المصدر: د ب أ
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