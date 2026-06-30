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اقتصاد

أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026

أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026
30 يونيو 2026 10:12

اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يوليو 2026، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً مقارنة بالشهر الماضي، بمتوسط تراجع بلغ نحو 54 فلسا للتر الواحد للجازولين، ونحو 73 فلسا للتر الواحد للديزل، في انعكاس للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين سوبر 98: "3.40" درهم للتر.

-بنزين خصوصي 95: "3.29" درهم للتر.

-بنزين إي بلس 91: "3.21" درهم للتر.

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-الديزل: "3.60" درهم للتر.

ويُسهم الانخفاض الجديد في تقليل تكاليف التشغيل على عدد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية، كما ينعكس إيجاباً على مستخدمي المركبات والأعمال المرتبطة بحركة النقل وسلاسل الإمداد.

وتطبق دولة الإمارات آلية تسعير شهرية للوقود منذ عام 2015 تستند إلى متوسطات الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، بما يضمن مواكبة المتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار المحلية بصورة شفافة ومتوازنة.

ويعكس التعديل الشهري للأسعار التزام الدولة بتطبيق آلية تسعير مرنة وشفافة تواكب المتغيرات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ الثقة بمنظومة الطاقة والاقتصاد الوطني.

المصدر: وام
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