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اقتصاد

«بيرك» تفتتح مكتباً إقليمياً جديداً في أبوظبي

«بيرك» تفتتح مكتباً إقليمياً جديداً في أبوظبي
1 يوليو 2026 17:17

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت منصة «بيرك» العالمية، المتخصصة في إدارة السفر والإنفاق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في أبوظبي العالمي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها، وتعزيز حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.
وتستهدف الشركة، من خلال مقرها الجديد، مضاعفة إجمالي إنفاق السفر لعملائها من الشركات في الدولة ثلاث مرات بحلول عام 2028، تزامناً مع توقعات بنمو سوق سفر الأعمال الإماراتي ليصل إلى 94 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحولات المتسارعة في قطاع سفر الأعمال، وتماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع مساهمته إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031.
وتُعد الإمارات تاسع أكبر سوق عالمي للشركة التي تقترب إيراداتها السنوية من 400 مليون دولار، إثر تسجيلها نمواً قوياً بنسبة 48% في محفظة أعمالها خلال عام 2025، حيث تقدم عبر منصتها الموحدة حلولاً متقدمة لأتمتة حجوزات السفر، وإدارة المصروفات، ومعالجة الفواتير، وتنظيم الفعاليات.
وأكد آفي مير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بيرك»، أن رؤية الإمارات التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها الوطنية تتماشى تماماً مع الغايات التي تأسست من أجلها الشركة، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب في أبوظبي يمثل التزاماً طويل الأمد بتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير الخدمات التي تقدمها لعملائها في المنطقة منذ عام 2021.
وأوضح أليساندرو بورغونيا، رئيس تطوير وتخطيط المجمعات الاقتصادية في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن قرار «بيرك» بتأسيس حضورها الإقليمي في أبوظبي يعكس تنامي الحاجة لحلول تقنية متقدمة في إدارة السفر والمصروفات، مبيناً أن الإمارة توفر بيئة داعمة ومثالية للشركات العالمية الطموحة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وتركيزها المتزايد على التقنيات الرقمية، مما يعزز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً.

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