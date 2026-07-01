«الإمارات للتنمية» يطلق برنامج «رواد المستقبل» لتعزيز ريادة الأعمال لدى شباب المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، «برنامج رواد المستقبل من مصرف الإمارات للتنمية 2026»، وهو مبادرة شبابية تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم القيادية، بما من شأنها إعداد الجيل القادم من المُبتكرين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.

ويُقام البرنامج خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، ويجسد التزام المصرف المستمـر برعاية الكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتوازي مع جهوده في تمكين المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والقطاعات التي تلبي احتياجات المستقبل.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجسد برنامج رواد المستقبل التزامنا الراسخ بالاستثمار في المواهب الشابة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، إذ ومن خلال إتاحة تجربة عملية مباشرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، يُسهم البرنامج في تنمية مهارات قادة المستقبل، وتمكينهم من تقديم إسهامات فاعلة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية».

من جانبها، قالت نورة الكتبي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة ومديرة قسم تطوير المواهب وشؤون الموظفين في مصرف الإمارات للتنمية: «يمثل تمكين الشباب ركيزةً أساسية في استراتيجيتنا. ويهدف برنامج رواد المستقبل إلى إعداد جيلٍ واعد من المفكرين المبتكرين والقادة القادرين على الإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات ونحن على يقين بأن توفير الخبرات العملية والإرشاد والتوجيه النوعي للمشاركين يرسّخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد».

ويستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، حيث يوفر لهم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز أساليب التعليم التقليدية داخل الفصول الدراسية. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة، ودروساً متقدمة يقدمها نخبة من الخبراء، وجلسات لتطوير المهارات القيادية، إلى جانب جلسات محاكاة لبيئات الأعمال، بما يعكس واقع ريادة الأعمال ومتطلباتها.