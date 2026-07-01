«الإمارات للبترول» تفتتح أول محطة لها في العاصمة الأرمينية يريفان

يريفان (الاتحاد)

افتتحت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة، أول محطة خدمة تحمل علامتها التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، ضمن استراتيجيتها للتوسع الخارجي وترسيخ علامتها التجارية عالمياً.

وجاء افتتاح المحطة تتويجاً للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها «إمارات» مع شركة «ميغا تريد»، إحدى شركات الوقود والطاقة في أرمينيا التابعة لمحفظة «سيل كابيتال» الاستثمارية، عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين العام الماضي.

شهد مراسم الافتتاح الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، والمهندس أحمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للبترول «إمارات» والرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة، وبرهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الطاقة والأعمال في البلدين.

وتعد المحطة أول حضور لعلامة «إمارات» في السوق الأرمينية، فيما تعتزم الشركة بالتعاون مع «ميغا تريد» إطلاق شبكة من محطات الخدمة في أنحاء أرمينيا، تعمل وفق المعايير التشغيلية العالمية للشركة، وتشمل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة والخدمات المساندة، ضمن نموذج تشغيلي يستهدف رفع كفاءة قطاع الوقود والطاقة في هذا البلد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الدولية.

وأكَّد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، أن افتتاح أول محطة خدمة للشركة في يريفان يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة توسعه عالمياً، ويجسد نجاح نموذج أعمالها القائم على بناء شراكات طويلة الأمد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الواعدة.

وقال إن هذا التوسع يأتي في إطار رؤية «إمارات» الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في استراتيجية النمو، وإن الشركة تواصل من خلال هذه الخطوة، نقل معاييرها العالمية في جودة الوقود والتميز التشغيلي وتجربة المتعاملين إلى أسواق جديدة، بما يعزز القيمة المضافة التي تقدمها علامتها التجارية.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع شبكة محطات «إمارات» في أرمينيا بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز انتشار علامتها عالمياً ويؤكد قدرتها على تقديم قيمة مضافة في الأسواق المختلفة.

من جانبه، قال إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة «سيل كابيتال» الاستثمارية والمساهم في شركة «ميغا تريد» إن اختيار شركة الإمارات للبترول «إمارات» شريكاً استراتيجياً يعكس ما تتمتع به من خبرة راسخة في إدارة محطات الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية، معربا عن ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم في إرساء معايير جديدة لقطاع الطاقة في أرمينيا، وتوفير تجربة متكاملة للمستهلكين ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وارتفاع مستويات التجارة الثنائية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الواعدة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وترسيخ الحضور الاستثماري للدولة على الساحة الدولية.