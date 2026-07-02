شراكة لتوفير حلول تمويل سكنية بأسعار فائدة تنافسية للمشاريع قيد الإنشاء في الإمارات

أم القيوين (الاتحاد)

أعلن «بنك أم القيوين الوطني»، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شوبا العقارية» لتوفير حلول تمويل عقارية للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في أنحاء دولة الإمارات.



وتستهدف هذه الشراكة دعم قطاع العقارات الحيوي في دولة الإمارات من خلال تسهيل تملك المنازل وتقديم حلول تمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين العقاريين، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات عقارية مدروسة مدعومة بحلول مالية موثوقة ومرنة. ويستفيد العملاء المؤهلون الذين يشترون وحدات سكنية من مشاريع شوبا العقارية من أسعار فائدة تنافسية على الرهن العقاري، وشروط تمويل تفضيلية، وإجراءات تقديم مبسطة، بما يوفر لهم مزيدًا من الراحة والمرونة خلال رحلة شراء المنزل.ويواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات تحقيق أداء قوي مدفوعاً بأسس اقتصادية متينة، وثقة المستثمرين، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي الطلب من المشترين المحليين والدوليين. ومع تزايد أهمية التمويل في دعم النمو المستدام للسوق العقاري، أصبحت الشراكات بين المؤسسات المالية الرائدة وشركات التطوير العقاري عاملاً أساسياً لتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل ودعم الاستثمارات على الأمد الطويل.



وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن التمويل المسؤول يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، ومن أكثر الوسائل فاعلية لدعم النمو المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات، وتعكس شراكتنا مع شوبا العقارية التزامنا بمساعدة الأفراد والعائلات على تحقيق أحلامهم في امتلاك المنزل، وتوفير حلول تمويل مرنة تُمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص التي يوفرها أحد أكثر الأسواق العقارية حيوية في العالم. وأضاف: «نركّز على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصّصة تتيح لعملائنا اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع مطورين موثوقين نواصل توسيع نطاق حلولنا التمويلية التي تجمع بين السهولة والمرونة والقيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للنمو المستدام»، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الموقعة تعزّز استراتيجية بنك أم القيوين الوطني لبناء شراكات فاعلة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للعملاء والشركات والمجتمعات.وبموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء في المرحلة الأولى من الاستفادة من التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية ضمن المشروعين الرئيسيين الرائدين لشركة شوبا العقارية في إمارة أم القيوين، وهما جزيرة شوبا السينية ووسط مدينة أم القيوين | شوبا العقارية (داون تاون أم القيوين)، بالإضافة إلى مختلف المشاريع الأخرى التابعة لشركة شوبا العقارية في دولة الإمارات.

وقال فرانسيس آلفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: «تعكس شراكتنا مع بنك أم القيوين الوطني رؤية مشتركة تتمثّل في تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال حلول متكاملة تُسهّل عملية شراء المنازل وتُمكّن المشترين من اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة»، مؤكداً على الالتزام بتوفير تجارب سكنية استثنائية مع الحرص على أن تكون رحلة تملّك المنازل أكثر سهولة ويسراً.

وأضاف: «مع استمرار نمو الطلب على المجتمعات السكنية عالية الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أصبحت إتاحة حلول تمويلية مرنة وموثوقة أكثر أهمية، ومن خلال الجمع بين الحرفية والجودة والتركيز على العملاء، وخبرة بنك أم القيوين الوطني في التمويل العقاري السكني، فإننا نعزّز تجربة العملاء بشكل عام وندعم نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات على الأمد الطويل»، معرباً عن تطلعه لتمكين المزيد من الأفراد والعائلات والمستثمرين من الاستفادة من نمط الحياة الاستثنائي الذي توفره مشاريع الشركة.