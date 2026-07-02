«الإمارات للألمنيوم» تحقق تقدماً في إعادة تشغيل عملياتها في الطويلة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق تقدم في استئناف العمليات التشغيلية بموقعها في الطويلة، حيث تم استكمال المراحل الأولى من عملية إعادة التشغيل قبل الموعد المحدد.

وقد تعرّضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ.

وتضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سلامة موظفيها ومقاوليها في مقدمة أولوياتها.

وقد أصيب اثنان من الموظفين بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وغادرا المستشفى لاحقاً بعد استقرار حالتهما الصحية وتعافيا بشكل كامل.

وشكّلت الشركة فريقاً متخصصاً من الخبراء لضمان استئناف عمليات إعادة التأهيل وتشغيل المرافق في الطويلة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأحرزت الشركة تقدماً متسارعاً في أعمال إصلاح البنية التحتية المتضررة، حيث تمت إعادة تأهيل المرافق الأساسية في جميع أنحاء الموقع.

ومن المتوقع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع متطلبات برنامج إعادة التشغيل.

وتعمل الشركة على إعادة تأهيل خلايا الاختزال التي يبلغ عددها 1,262 خلية بشكل تدريجي لاستئناف عمليات المصهر في الطويلة.

واستكملت الشركة إزالة الأقطاب من جميع خلايا الاختزال وتنظيف 90% من الأحواض وإزالة 20% من المعدن المتجمد في الخلايا.

وقد تم إعادة تشغيل أول خلية اختزال تم ترميمها في 26 مايو، ليصل عدد الخلايا التي تمت إعادة تشغيلها إلى 89 خلية اختزال حتى اليوم.

وسيرتفع إنتاج المصهر تدريجياً مع إعادة تشغيل خلايا الاختزال، وقد يستغرق العمل عاماً كاملاً للوصول إلى مستويات الإنتاج قبل الحادث، فيما تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جهودها لتسريع عملية الاستعادة.

وأنتج قسم عمليات المسبك في الطويلة أول معدن مصبوب في 4 مايو، ويقوم الفريق بالتركيز على إعادة صهر المعدن المتجمد الذي تم استخراجه من خلايا الاختزال أثناء أعمال إعادة التشغيل، وذلك لإنتاج منتجات الألمنيوم النهائية وصب المعدن المنصهر من خلايا الاختزال التي تمت إعادة تأهيلها.

وكان مصنع إعادة التدوير في الطويلة قد دخل مرحلة التشغيل النهائي قبل وقوع الحادث بوقت قصير.

واستؤنفت أعمال التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو الماضي. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة.

وفي مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، من المتوقع استئناف عمليات الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بوتيرة سريعة، وذلك وفقاً لمدى تحسين سلاسل توريد البوكسيت. كما لا يتوقع أن تعتمد إنتاجية مصهر الطويلة على الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصفاة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تعمل وفق خطة واضحة ومنهجية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة لاستئناف عمليات الإنتاج في موقع الطويلة الذي يُعد أحد أهم مواقع إنتاج الألمنيوم في العالم، وقد أحرزت تقدماً ملموساً بفضل الجهود الاستثنائية لموظفيها، وستواصل الشركة اغتنام كل فرصة متاحة لتسريع وتيرة الاستعادة وإعادة التشغيل.

وأضاف أن تركيز الشركة لا يقتصر على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مرونة أعمالها وجاهزيتها للمستقبل.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى موظفي الشركة الذين أظهروا التزاماً وتفانياً استثنائيين، وكانوا العامل الأهم في التقدم الذي حققته حتى اليوم، مؤكداً الثقة بأن الشركة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وقدرة على مواصلة دعم عملائها والقطاع الصناعي في دولة الإمارات والعالم.

ويواصل موقع جبل علي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنتاج الألمنيوم بكامل طاقته، حيث يزيد متوسط الشحنات الواردة يومياً من جميع المواد الخام الرئيسية حالياً عن احتياجات الشركة للحفاظ على مستوى إنتاج المعدن في جبل علي وتلبية متطلبات إعادة التشغيل في الطويلة، مع استمرار نمو مخزونات المواد الخام داخل الإمارات.

وقد تمكّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الاستفادة من مواصلة توريد الألمنيوم إلى عدد من عملائها، بسبب امتلاكها كميات كبيرة من المعدن المنقول بحراً والمخزّن في المستودعات ببعض المواقع الخارجية عند بداية النزاع.

وأدت القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية الصادرة منذ مارس إلى إيقاف رحلات الشحن بشكل مؤقت، ما أسفر عن تراكم مخزونٍ كبيرٍ من المنتجات النهائية داخل دولة الإمارات.

وركّزت الشركة على إيجاد مسارات لوجستية بديلة للشحنات الصادرة بالاعتماد على موانئ تقع خارج مضيق هرمز وبيع كميات من الألمنيوم تفوق حجم إنتاجها الفعلي في موقع جبل علي، مما يسهم في خفض المخزون المتراكم داخل الدولة تدريجياً. وفي ظل الظروف الحالية، تعتمد العودة إلى مستويات الشحن السابقة على إعادة فتح مضيق هرمز.

كما واصلت منشآت إعادة تدوير الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة وألمانيا الإنتاج بشكل متواصل وطبيعي خلال العام 2026.



