«ضمان» تحصل على تصنيف A1 للقوة المالية للتأمين من «موديز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيورهيلث» أن ذراعها التأمينية الشركة الوطنية للتأمين (ضمان)، حصلت على تصنيف «A1» للقوة المالية لشركات التأمين من وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويُعدّ تصنيف A1 أعلى تصنيف للقوة المالية تمنحه «موديز» لشركة تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل أعلى تصنيف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات التأمين على الحياة، والممتلكات والحوادث، وإعادة التأمين، ما يعكس مكانة «ضمان»الريادية ويؤكّد قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

ويعكس هذا التصنيف مرونة نموذج أعمال «ضمان» ومتانة قاعدتها الرأسمالية، وإطارها المنضبط لإدارة المخاطر، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وقوتها المالية في ظل مختلف الظروف الاقتصادية وتقلبات السوق.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لـ«بيورهيلث»: «تمكّنت ضمان من ترسيخ مكانتها واحدة من أهمّ شركات التأمين في دولة الإمارات، ويعكس هذا التصنيف جودة أعمالها، وثبات أدائها، وريادتها في السوق. ومع مواصلة بيورهيلث تطوير منظومة صحية وتأمينية أكثر تكاملاً وترابطاً، وتوسعها مؤخراً في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، تزداد أهمية الدور الذي تضطلع به ضمان في تقديم حلول تأمين متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وما تتمتع به الشركة من أُسس مالية راسخة، إلى جانب توظيفها المتقدّم للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عملياتها، ونهجها القائم على النمو المستدام، يعزّز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للأعضاء والشركاء والمساهمين».

وسلّطت وكالة «موديز» الضوء على مجموعة من المقومات، التي دعمت منح هذا التصنيف، في مقدمتها المكانة السوقية الرائدة لـ«ضمان»، وربحيتها القوية، ومتانة مركزها الرأسمالي، والدعم النوعي الذي توفره ترتيبات إعادة التأمين، فضلاً عن جودة محفظتها الاستثمارية وسيولتها. وأشارت الوكالة إلى النمو المتواصل لأعمال الشركة في قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، ما من شأنه تعزيز تنويع مصادر الإيرادات وترسيخ استدامة الأرباح على المدى البعيد.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»: «يجسّد هذا التصنيف نجاح استراتيجية التحول التي تنتهجها ضمان، والالتزام بالتنفيذ المنضبط، وقوة أدائها في أعمال الاكتتاب، وحرصها الدائم على خدمة أعضائها، ويعكس التقدم الذي أحرزناه في تطوير ضمان من شركة رائدة في التأمين الصحي إلى منصة تأمينية أكثر شمولاً وتنوعاً».

وأضاف الظاهري: «نواصل الاستثمار في قدراتنا المؤسسية وتعزيز متانة مركزنا المالي، بما يمكننا من الاستفادة من فرص النمو الواعدة، والحفاظ على مستويات القوة والاستقرار التي يتطلع إليها شركاؤنا».

ويعكس هذا التصنيف الزخم المتواصل الذي تشهده أعمال «ضمان» على المستويين التشغيلي والمالي. فقد حقق قطاع التأمين في مجموعة «بيورهيلث» خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 2.0 مليار درهم، وأقساطاً مكتتبة إجمالية بقيمة 3.8 مليار درهم، بالتزامن مع نمو قاعدة الأعضاء المؤمّن عليهم إلى 3.4 مليون عضو، وتسجيل صافي أرباح بلغ 185 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وواصلت ضمان تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2025، مسجّلة صافي أرباح قدره 800 مليون درهم، بدعم من الأداء المتين لأعمال الاكتتاب والنتائج الفنية القوية.