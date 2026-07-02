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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»

«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
2 يوليو 2026 22:01


أبوظبي (الاتحاد)

فازت جمارك أبوظبي بجائزة الابتكار في المنافذ الحدودية ضمن جوائز التجارة الدولية 2026، التي ينظمها المعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية في المملكة المتحدة، تقديراً لجهودها في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.
وجاء فوز جمارك أبوظبي بالجائزة عن مشروع «تريدتشين» المنصة الرقمية المتقدمة والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع عبر منصة آمنه ومحمية.

  • «جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
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وجرى الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي أقيم في مجلس اللوردات في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع التجارة الدولية والجمارك من مختلف أنحاء العالم.
ويعكس هذا التتويج نجاح جمارك أبوظبي في تطوير حلول ومبادرات مبتكرة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات الجمركية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت جمارك أبوظبي أن هذا التقدير الدولي يجسد ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، ويعكس التزامها بتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن وسلامة سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة المشروعة، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل الفوز بهذه الجوائز الدولية حافزاً لمواصلة تطوير منظومة جمركية ذكية واستباقية ترتكز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار وممارسة الأعمال.
وتعد جوائز التجارة الدولية للمعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع التجارة العالمية، حيث تكرم المؤسسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التجارة الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في بيئة الأعمال العالمية.

 

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