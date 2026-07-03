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شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة

شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
3 يوليو 2026 16:05

 

 

الشارقة (الاتحاد)
وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«فنادق ماينور» اتفاقية شراكة تتولى بموجبها المجموعة العالمية إدارة وتشغيل «مجموعة الشارقة» للضيافة محفظة «شروق» المحلية التي تضم سبعة نُزُل ضيافة مستوحاة من طبيعة الإمارة وتراثها.
وتدشن الاتفاقية مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة من خلال توظيف الخبرات التشغيلية العالمية لـ«فنادق ماينور» وشبكاتها التجارية الدولية وأنظمتها المتقدمة في إدارة تجارب الضيوف بما يعزز أداء المحفظة وحضورها في الأسواق العالمية مع الحفاظ على هويتها المحلية وارتباطها بالبيئات الصحراوية والساحلية والجبلية والتراثية في الشارقة.
وتُعد «فنادق ماينور» إحدى أبرز مجموعات الضيافة عالمياً إذ تدير أكثر من 640 فندقاً ومنتجعاً في 66 دولة وتشمل محفظتها علامات عالمية، مثل «أنانتارا» و«تيفولي» و«أفاني» و«إن إتش كوليكشن» إلى جانب خبرة واسعة في إدارة المنتجعات الفاخرة والوجهات الطبيعية وتجارب الضيافة المرتبطة بالمكان.
تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في «بيت الحكمة» بالشارقة بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة «شروق» من جانب كل من أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ «شروق» وأمير غولبارغ الرئيس التنفيذي للعمليات في «فنادق ماينور» في الشرق الأوسط وأفريقيا بحضور ويليام هاينيكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة «ماينور إنترناشيونال».
وتنقل الشراكة «مجموعة الشارقة» للضيافة إلى فصل تشغيلي جديد يعزز تكامل وجهاتها ويرفع جاهزيتها للتوسع في الأسواق الدولية كما تمنح «فنادق ماينور» فرصة لإدارة محفظة لا تقوم على نموذج المنتجعات التقليدية بل على تجربة ضيافة تعكس قصة الشارقة وتنوع بيئاتها الطبيعية والثقافية.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لرؤية «شروق» في تطوير وجهات ضيافة ترتبط بالوعي البيئي والأصالة الثقافية وجودة التجربة حيث تقدم كل وجهة ضمن «مجموعة الشارقة» للضيافة قراءة مختلفة للمكان من الصحراء والساحل إلى الجبال والقرى التراثية ومن خلال هذه الشراكة تجمع المجموعة بين جذورها المحلية والخبرة العالمية اللازمة لتعزيز تنافسيتها من دون المساس بالهوية التي قامت عليها.
وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: طورت شروق «مجموعة الشارقة» للضيافة انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الضيافة ليست إقامة فحسب بل وسيلة للتعريف بالمكان وسرد حكايته فكل وجهة في هذه المجموعة تكشف جانباً من هوية الشارقة من طبيعتها وتراثها وثقافتها وتمنح الزائر فرصة لاكتشاف الإمارة من خلال بيئاتها المتنوعة وذاكرتها ومجتمعاتها.
وأضافت: تمثل شراكتنا مع فنادق ماينور خطوة مهمة لتعزيز حضور المجموعة في الأسواق العالمية مع الحفاظ على الأصالة والقيم التي قامت عليها ومع مواصلة تطوير القطاع السياحي في الشارقة تبقى أولويتنا أن نقدم تجارب تعكس روح الإمارة وتعمق ارتباط الزائر بها وتترجم التزامنا بالثقافة والاستدامة والمجتمع.
وقال أحمد عبيد القصير وصلت «مجموعة الشارقة» للضيافة إلى مرحلة تتطلب نموذجاً تشغيلياً أكثر تطوراً وحضوراً تجارياً أوسع وتجربة ضيافة أكثر تكاملاً عبر مختلف الوجهات ومن خلال شراكتنا مع فنادق ماينور نستفيد من أنظمة ضيافة عالمية وشبكات توزيع دولية وخبرة متخصصة في إدارة الوجهات الفاخرة بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو المجموعة.

 

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