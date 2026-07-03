«الإمارات للألمنيوم» تحصل على جائزة الرؤية في الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على جائزة الرؤية والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي ضمن جوائز الريادة في التصنيع 2026 في الولايات المتحدة.

وتأتي الجائزة تقديراً لتبني الشركة، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل مبتكر، إلى جانب استخدام التقنيات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات مستقبل الصناعة ودفع عجلة التميّز والابتكار في قطاع صناعة الألمنيوم. وينظّم مجلس الريادة في التصنيع، التابع للرابطة الوطنية للمصنّعين في الولايات المتحدة، جوائز الريادة في التصنيع سنوياً لتكريم المؤسسات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع العالمي من خلال الابتكار والتميّز التشغيلي.

وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم، استراتيجية التحول الرقمي في عام 2021 لتطوير عملياتها وأنظمتها، حيث تمكّنت من تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 100 مليون دولار عبر تطوير أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.