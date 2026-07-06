«شايم ستيل» الهندية تدشن أعمالها في حرة الحمرية بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

دشنت شركة «شايم ميدل إيست» التابعة لمجموعة «شايم ستيل» الهندية منشأتها الصناعية الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة باستثمار أولي يبلغ 60 مليون درهم لتدشن أولى استثمارات مجموعة «شايم ستيل» الدولية بما يعزز حضورها في قطاع إعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية ويخدم أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتعكس هذه خطوة الثقة المتنامية التي تحظى بها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية.

وقام سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة بجولة في المنشأة الصناعية للشركة بحضور السيد سيدهارت بيريوال مدير شركة شيام الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واطلع على مراحل الإنتاج المختلفة وأنظمة إعادة تدوير المعادن وتقنيات تصنيع سبائك الألمنيوم والنحاس إضافة إلى منظومة ضبط الجودة والمختبرات الفنية والتجهيزات الصناعية المتقدمة التي تعتمدها الشركة لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.

واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول خططها التشغيلية والتوسعية التي تستهدف تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية والاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمنشأة البالغة 24 ألف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم و6 آلاف طن سنوياً من سبائك النحاس إلى جانب تنفيذ مراحل توسعية مستقبلية تشمل تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن النادرة بما يدعم الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة.

واطلع المزروعي على خطط الشركة بالتزامن مع تنفيذ مراحل استثمارية جديدة تصل قيمتها إلى 150 مليون درهم خلال السنوات المقبلة بهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتنويع منتجاتها وتعزيز تنافسيتها في قطاع الصناعات المتقدمة وتشمل الخطط المستقبلية التوسع في تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن الأرضية النادرة بما يعزز الخريطة التصديرية للشركة ويدعم وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد سعود سالم المزروعي أن اختيار مجموعة «شايم ستيل» التي تمتلك أكثر من سبعة عقود من الخبرة في القطاع الصناعي إطلاق أول استثماراتها الدولية من المنطقة الحرة بالحمرية يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية ويؤكد نجاح جهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» إلى جانب مبادرة «اصنع في الإمارات» من خلال استقطاب صناعات متقدمة ومستدامة تعزز الاقتصاد الدائري وترفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً بحلول عام 2031.

وأضاف أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تواصل العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة.

وقال بيريوال إن افتتاح المنشأة الجديدة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة المجموعة ويؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في أسواق المنطقة والعالم مؤكداً أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية جاء بعد دراسة شاملة لما توفره من موقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية ومرافق صناعية متخصصة وسياسات استثمارية مرنة إلى جانب ارتباطها المباشر بالميناء وشبكات النقل الإقليمية والدولية وقربها من مطار الشارقة الدولي وسهولة الوصول إلى خطوط الشحن العالمية.

وأضاف أن الشركة تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية من خلال إنتاج سبائك ألمنيوم ونحاس عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية مع مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة والحصول على الشهادات الدولية وتطوير منتجات جديدة تخدم قطاعات السيارات والصناعات الكهربائية وصناعة قطاعات الألمنيوم والسبك بالقوالب والهندسة والموصلات.