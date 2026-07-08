«UUDS AERO» توسِّع عملياتها بمشروع محمد بن راشد للطيران



دبي (الاتحاد)

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، المنطقة المخصّصة لتطوير قطاع الطيران في الإمارة، عن مواصلة شركة UUDS AERO توسيع عملياتها داخل المشروع، لترفع إجمالي مساحة مرافقها إلى أكثر من 180 ألف متر مربع موزّعة على عدة مواقع، منذ افتتاح أول منشآتها في المشروع عام 2022، لتواصل بذلك تعزيز أنشطتها وثقتها بالبيئة المتكاملة التي يوفرها المشروع لشركات الطيران.

وتؤكد توسّعات الشركة النمو المتواصل في خدماتها المتخصصة في استكمال وتجهيز مقصورات الطائرات، وأعمال التصنيع، والصيانة، وإصدار الشهادات الفنية، بما يلبّي الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويؤكد مكانة مشروع محمد بن راشد للطيران كوجهة مفضلة لشركات الطيران والصناعات المرتبطة بها، الراغبة في توسيع أعمالها ضمن منظومة متكاملة تدعم مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع.

ومنذ انطلاق عملياتها في المشروع، وسّعت UUDS AERO حضورها إلى أربع منشآت تشغيلية ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، إلى جانب منشأة جديدة قيد التطوير في حرم المطار، كما تمضي الشركة في تنفيذ خطط توسعية إضافية تشمل حظيرتين من فئة Code F، بهدف دعم أعمال استكمال وتجديد مقصورات الطائرات عريضة البدن، إلى جانب إنشاء أول مركز للتميز في تجهيز مقصورات الطائرات على مستوى المنطقة ضمن منطقة التصنيع وسلسلة التوريد.

ويجسّد هذا التوسع الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى، وربط لوجستي متقدم، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب منظومة متكاملة تضم المصنعين، والموردين، وشركات الصيانة، ومختلف الجهات العاملة في القطاع.

وأكّد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أنّ النموّ الذي حققته شركة UUDS AERO منذ افتتاح أول منشآتها في مشروع محمد بن راشد للطيران تعكس قوة منظومة قطاع الطيران في دبي الجنوب.

وأضاف أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران، من خلال توفير بنية تحتية متقدمة، وربط عالمي، وبيئة أعمال متكاملة تمكّن الشركاء من توسيع عملياتهم وخدمة أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال جيل نيغري، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة UUDS AERO، إن مسيرة الشركة في مشروع محمد بن راشد للطيران تجسّد ثقتها الكبيرة بقطاع الطيران في دبي وما يوفره من فرص للنمو والتوسع، لافتاً إلى أن وجود الشركة في دبي الجنوب مكّنها من تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق أعمالها، وتقديم خدماتها لشريحة أوسع من العملاء، انطلاقاً من موقع استراتيجي يربط الشركة بمختلف شركائها حول العالم.