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اقتصاد

وكالة الفضاء اليابانية تجري أول رحلة تجريبية لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام

وكالة الفضاء اليابانية تجري أول رحلة تجريبية لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
11 يوليو 2026 18:06


انطلق صاروخ ياباني تجريبي قابل لإعادة الاستخدام وهبط بسلام في أول رحلة تجريبية له، حيث تسعى اليابان إلى امتلاك هذه التكنولوجيا لخفض تكاليف الإطلاق والمنافسة في سوق الفضاء العالمي الذي تهيمن عليه شركة «سبيس إكس».

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وانطلق الصاروخ «أر في-اكس» وحلق وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط خلال رحلته التي استغرقت أقل من دقيقة واحدة في مركز اختبار نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في شمال شرق اليابان، في تجربة قامت ببثها مباشرة مجموعة «ان في اس» وهي مجموعة من محبي الفضاء.
وتسعى اليابان إلى اللحاق بالتكنولوجيا التي تستخدمها شركة «سبيس اكس» المملوكة لإيلون ماسك منذ عدة سنوات لخفض تكاليف نقل الحمولات إلى الفضاء.
وتعد هذه الرحلة خطوة إلى الأمام بالنسبة لليابان في نحو امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير صاروخ منخفض التكلفة ليحل محل سلسلة «اتش 3» التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تعتبر الدعامة الأساسية لبرنامج الإطلاق في اليابان.
وتأتي الرحلة بعد يوم واحد من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن البلاد نجحت لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد الإطلاق.

المصدر: وام
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