«مجموعة اليورو» تشيد بجهود النمسا في خفض عجز الميزانية

أعلن وزراء مالية مجموعة اليورو موافقتهم على تقييم المفوضية الأوروبية، بأن النمسا تسير على المسار الصحيح في جهودها لخفض العجز بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي لخفض العجز المفرط.

وقال بيان وزراء مالية مجموعة اليورو: «نتفق مع تقييم المفوضية بأن مشروع ميزانية النمسا لعام 2027 متوافق مع المعايير».

وأشارت المجموعة إلى أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم تنفيذ مسار الإنفاق المُوصى به لعام 2028 في خريف العام المقبل، وأن فيينا تُحرز تقدماً في الوفاء بالتزاماتها المالية.

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات العجز المفرط ضد النمسا قبل عام، بسبب ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتوقّع وصوله إلى 4.5% في 2025، بشكل يتجاوز الحد المسموح به البالغ 3% من الناتج الاقتصادي وفقاً لمعايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي.

وتُخطط النمسا للخروج من إجراءات العجز المفرط بحلول نهاية عام 2028.