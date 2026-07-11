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اقتصاد

«أوبن إيه آي» توقف متصفح «تشات جي بي تي أطلس»

«أوبن إيه آي» توقف متصفح «تشات جي بي تي أطلس»
11 يوليو 2026 18:09


أعلنت شركة «أوبن إيه.آي» الأميركية إيقاف متصفح «تشات جي بي تي أطلس»، وذلك في إطار خطتها لتوحيد خدماتها ضمن تطبيق سطح المكتب الجديد «تشات جي بي تي وورك»، الذي يجمع أدوات الذكاء الاصطناعي والإنتاجية في منصة واحدة.

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وأوضحت الشركة، في بيان، أن المتصفح، الذي أُطلق في أكتوبر الماضي، سيتوقف رسمياً عن العمل اعتباراً من 9 أغسطس المقبل، مشيرةً إلى أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة بإرسال إشعارات داخل التطبيق ورسائل بريد إلكتروني تتضمن إرشادات لمساعدة المستخدمين على الانتقال إلى الخدمة الجديدة.
ويضم تطبيق «تشات جي بي تي وورك» مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، من بينها مساعد البرمجة «Codex»، وأدوات لتنفيذ المهام وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب إمكانات متقدمة لتصفح الإنترنت، بما يغني عن استخدام متصفح مستقل.

المصدر: وام
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