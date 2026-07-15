أبوظبي تستضيف معرض «آيريس 2026» سبتمبر المقبل مواكبةً لنمو القطاع العقاري بالدولة

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعاليات معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس - IREIS 2026»، أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة والمعتمد من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل، في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات.

وتأتي استضافة المعرض في وقت سجلت فيه السوق العقارية في أبوظبي أداءً قوياً، إذ أظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة المعاملات العقارية بنسبة 76.6 بالمائة لتصل إلى 203.01 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 64.53 بالمائة ليبلغ 53,177 معاملة.

كما بلغت قيمة مبيعات العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 88.25 مليار درهم، مقارنة مع 93.34 مليار درهم خلال عام 2025 بأكمله، في حين سجلت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية خلال النصف الأول 121.90 مليار درهم، مقابل 142.21 مليار درهم في العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، في ظل مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها 2.78 تريليون درهم «758 مليار دولار أميركي» في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير والإنشاء، وفق تقرير صادر عن شبكة بي إن سي - BNC Network«.

وأشار التقرير إلى أن محفظة مشاريع البناء النشطة في أبوظبي تجاوزت 477 مليار درهم «130 مليار دولار أميركي»، مدعومة بأكثر من 38,600 رخصة نشطة، وتشمل مشاريع للبنية التحتية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم»57 مليار دولار أميركي«ضمن خطة أبوظبي للبنية التحتية، إضافة إلى محفظة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم.

ويستعرض المعرض فرصاً استثمارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والإمارات الأخرى سريعة النمو، بما يعكس تنامي توجه المستثمرين في أبوظبي نحو تنويع محافظهم الاستثمارية على مستوى الدولة، إلى جانب حرص المطورين العقاريين في مختلف الإمارات على التواجد في العاصمة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية.

وتواصل دبي تصدر النشاط العقاري الإقليمي عبر مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تستقطب رؤوس الأموال العالمية، فيما يعزز الاقتصاد المستقر في أبوظبي والنمو السكاني والرؤية الاستثمارية طويلة الأجل ثقة المستثمرين، بينما تبرز الشارقة ورأس الخيمة كوجهتين واعدتين للإسكان الميسر والمجمعات السكنية المطلة على الواجهات البحرية ومشاريع الضيافة والاستثمارات المرتبطة بأنماط الحياة.

ويتميز المعرض بتركيزه على المبيعات المباشرة، إذ يتيح إتمام المعاملات العقارية والحجوزات واتخاذ القرارات الاستثمارية خلال أيام انعقاده، فيما يوفر للمطورين فرصة التواصل المباشر مع المستثمرين المؤهلين، ويمنح المشترين عروضاً حصرية وخطط سداد مرنة، إضافة إلى أحدث المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء الدولة.

ويتضمن الحدث مؤتمراً رفيع المستوى بمشاركة ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية واقتصاديين وخبراء في القطاع، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري، ودور أبوظبي المتنامي كمركز استثماري إقليمي، والخدمات المصرفية والتوسع العقاري، والبنية التحتية المستدامة، والملكية الجزئية، والتكنولوجيا العقارية»PropTech«، والاستثمار الأجنبي المباشر، ودور القطاع العقاري في التنويع الاقتصادي، وممرات الاستثمار بين دولة الإمارات وأوروبا، ومستقبل الوساطة العقارية.

ويسهم المعرض في دعم توجهات دولة الإمارات نحو استقطاب الاستثمارات العالمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع التعاون بين المطورين والمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات العقارية ديناميكية ومرونة على مستوى العالم.

وقال أرون بوز، من» آيريس - IREIS"، إن المعرض يمثل السوق العقاري في دولة الإمارات الذي يجمع المطورين بالمستثمرين الجادين وتُبرم خلاله المعاملات العقارية، مؤكداً أن أبوظبي توفر البيئة الاستثمارية المناسبة، فيما يسلط الضوء على الفرص العقارية في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن مستثمري أبوظبي يواصلون توسيع استثماراتهم في مختلف إمارات الدولة، فيما يدرك المطورون أهمية العاصمة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية، مشيراً إلى أن آيريس 2026 يجمع هذه الفرص تحت سقف واحد لدعم المبيعات والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.