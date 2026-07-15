«اينوك» و«EVS» تتشاركان لتوسيع خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اينوك، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «EVS» لصيانة المركبات الكهربائية، لإطلاق خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية من خلال «أوتوبرو»، وستكون الخدمة متوفرة في أربع محطات مختارة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة والعين.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير دعم أسرع وأسهل لمالكي المركبات الكهربائية، من خلال الجمع بين شبكة محطات خدمة اينوك عبر «أوتوبرو» وخبرة شركة «EVS» لصيانة المركبات الكهربائية المتخصّصة في خدمات المركبات الكهربائية والهجينة.

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تحرص مجموعة اينوك دائماً على أن توفر لعملائها السهولة والراحة في الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها، ومع تزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، كان لزاماً علينا أن نوسّع نطاق الخدمات المخصّصة لهذه المركبات ضمن شبكة محطات الخدمة التابعة لنا، ولا شك أن هذا التعاون مع شركة «EVS» لصيانة المركبات الكهربائية، سيوفّر الدعم المتخصّص للمركبات الكهربائية في نقاط الاتصال اليومية التي تحظى بثقة عملائنا، ما يدعم بشكل مباشر السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، ويؤكد التزامنا بضمان استمرار محطات الخدمة التابعة لنا في تلبية احتياجات جميع سائقي المركبات على الطرقات».

وقال سعيد الجنيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «EVS» لصيانة المركبات الكهربائية: «يمثّل تعاوننا مع مجموعة اينوك خطوة مهمة نحو جعل خدمات المركبات الكهربائية المتخصّصة أكثر سهولة ووصولاً للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية، نعمل على تقريب الدعم المتخصّص للمركبات الكهربائية من العملاء، مع دعم النمو المستمر لمنظومة التنقل الكهربائي في الدولة».

ستوفر مواقع الصيانة السريعة الجديدة للمركبات الكهربائية تجربة خدمة أكثر سهولة وراحة لمالكي المركبات الكهربائية، بما يدعم التوجه المتنامي في دولة الإمارات نحو حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.