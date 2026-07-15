«بريسايت» تستهدف رفع مساهمة الإيرادات الدولية إلى 60% وتوسع عملياتها في أسواق جديدة

أكد الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بريسايت»، أن الشركة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات من أعمالها الدولية إلى نحو 60% خلال العام المقبل، مقارنة بما يتراوح بين 35 و40% حالياً، في ظل مواصلة توسعها في الأسواق العالمية، وتعزيز حضورها في قطاع حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال الشرجي، على هامش فعالية نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية على متن قطار الاتحاد، إن الشركة تواصل تنفيذ خططها للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً في 17 دولة حول العالم، مع خطط لمواصلة التوسع في أسواق جديدة.

وأوضح الشرجي أن «بريسايت» أبرمت اتفاقيات جديدة في عدد من الدول الأفريقية، من بينها توغو وتنزانيا، كما تواصل توسيع مشاريعها في كازاخستان بعد تنفيذ مشروع المدينة الذكية في العاصمة أستانا، مع خطط للانتقال إلى مدن أخرى داخل الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث طورت منصة تتيح للأفراد والمؤسسات إنشاء مساعدين رقميين متخصصين بسهولة، يمكن تدريبهم على المهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ المهام المختلفة وفق احتياجات المستخدم.

وأضاف أن المنصة تمكن المؤسسات من بناء مساعدين رقميين لدعم مختلف الوظائف، بما في ذلك الأعمال الإدارية والفنية والتخصصية، موضحاً أن هذه الحلول تستهدف أتمتة المهام المتكررة ورفع كفاءة الأداء.

وأكد أن الشركة توفر المنصة للعملاء، فيما يتولى كل عميل تطوير وكلائه الرقميين بما يتناسب مع طبيعة أعماله ومتطلباته، الأمر الذي يمنح المؤسسات مرونة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتطويرها بصورة مستمرة.

ولفت الشرجي إلى أن الطلب على حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً، سواء من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو حتى على المستوى الفردي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام هذه التقنيات لدعم الأعمال ورفع الإنتاجية، وانسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من العمل الحكومي خلال عامين.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفى ببدء تداول عقود المشتقات الجديدة على متن «قطارات الاتحاد» خلال رحلة بين إمارتي أبوظبي والفجيرة، في أول مراسم لقرع جرس التداول في العالم على متن قطار ركاب.