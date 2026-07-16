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اقتصاد

«كوريا المركزي» يرفع سعر الفائدة إلى 2.75%

«كوريا المركزي» يرفع سعر الفائدة إلى 2.75%
16 يوليو 2026 19:53


رفع بنك كوريا المركزي اليوم سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، من 2.5% إلى 2.75%.

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وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن هذا القرار يمثل أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير 2023، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% كجزء من سياسته النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وبدأ بنك كوريا سياسة التيسير النقدي في أكتوبر 2024، وخفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية من 3.5% لدعم النمو الاقتصادي. وقد أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة من دون تغيير منذ يوليو 2025.

المصدر: وام
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