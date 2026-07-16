«كوريا المركزي» يرفع سعر الفائدة إلى 2.75%



رفع بنك كوريا المركزي اليوم سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، من 2.5% إلى 2.75%.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن هذا القرار يمثل أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير 2023، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% كجزء من سياسته النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وبدأ بنك كوريا سياسة التيسير النقدي في أكتوبر 2024، وخفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية من 3.5% لدعم النمو الاقتصادي. وقد أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة من دون تغيير منذ يوليو 2025.